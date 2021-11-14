我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

沙丘生態區淪「野戰熱點」 特有種巨蜥吃到保險套慘死

編譯中心／綜合報導
沙丘生態區淪為性愛熱點。示意圖，非當地畫面。（取材自ingimage）
沙丘生態區淪為性愛熱點。示意圖，非當地畫面。（取材自ingimage）

環境管理期刊（Journal of Environmental Management）報告指出，西班牙大加那利島上一處沙丘自然保育區Dunas de Maspalomas，近年淪為遊客「尋歡」場所。

研究人員發現總面積超過5平方公里的海灘上，在茂密植被及植被周邊的沙丘有298個「野戰熱點」，連禁止大眾進入的沙丘「禁區」也有56個熱點。遊客的性行為不僅直接影響沙丘生態，還摧殘了8種植物物種。

遊客踐踏植被、移除植物和沙子、製作自己的「窩」，還亂丟香煙、保險套、衛生紙、濕紙巾和罐頭等垃圾，並在沙丘上隨地大小便。甚至加那利群島受歡迎的特有巨型蜥蜴Gran Canaria在吃了尋歡者留下的保險套後紛紛死亡。

研究人員提到，越偏遠的「野戰熱點」使用頻率越高，垃圾也越多。管理處在較大區域放置垃圾袋，袋子常被塞爆。該保護區最初成立意義是以教育為主，但現在因為遊客的行為，已無法實行環境教育活動。

大加那利島每年迎接多達1400萬遊客，主要來自美國、英國和德國等地，自1982受到法律保護，是歐洲罕見的移動沙丘系統，為往返非洲、歐洲的鳥類的休息站。

研究人員赫斯普（Patrick Hesp）呼籲：「希望人們意識到行為可能造成的傷害」他表示，一對伴侶在海灘上做愛不會有太大影響；但若每天有數百人聚在同一區域，就等同於越野駕車對沙丘的破壞。

保險 教育 美國

上一則

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

延伸閱讀

趙婷執導「永恆族」全美賣破1.1億 蟬聯票房冠軍

趙婷執導「永恆族」全美賣破1.1億 蟬聯票房冠軍
南極企鵝跋涉3千公里 竟出現在紐西蘭海灘 被誤認玩具

南極企鵝跋涉3千公里 竟出現在紐西蘭海灘 被誤認玩具
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難
保險套難分解年丟100億個 「環保性行為」減碳足跡

保險套難分解年丟100億個 「環保性行為」減碳足跡

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
網友分享在好市多買到的「禦寒神物」。（取材自臉書）

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

2021-11-10 02:50
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。取材自推特

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

2021-11-12 05:18
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

2021-11-12 02:31

超人氣

更多 >
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%