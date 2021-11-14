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台人氣拉麵辣出名 又傳有人吃麵「辣到送醫院」

記者陳睿中／綜合報導
辣麻味噌拉麵是鬼金棒的招牌特色。（記者陳睿中／攝影）
辣麻味噌拉麵是鬼金棒的招牌特色。（記者陳睿中／攝影）

位於台北，已經多年獲得全台拉麵第一名的人氣拉麵店「鬼金棒」，最大的特色之一，就是可以依照個人喜好調整麻辣程度，因此吸引許多重口味的民眾登門挑戰。但是11月14日晚間，官方粉絲團宣布，又有客人挑戰鬼增量身體不適叫救護車，因此自即日起，不再販售鬼增量辣度。隨著消息一出，粉絲也表示「吃東西是享受 而不是傷害自己身體」、「我還不敢試，就不見了」

標榜來自東京、口味自成一派的「鬼金棒」拉麵，在台共有三間分店，店內以辣麻味噌拉麵最為招牌，並可依照個人喜好，調整辣、麻程度，除了入門級的無麻、無辣或少麻、少辣之外，還有最重口味的「鬼增量麻」、「鬼增量辣」，因此成為許多嗜辣拉麵控的必吃拉麵店，在網友評鑑中，鬼金棒也多次獲得全台拉麵第一名的殊榮，是台北代表性的拉麵品牌之一。

在11月14日晚間，鬼金棒粉絲團發布一張救護車照片，並且公告表示「即日起 我們不再販售鬼增量辣度 嗯....又有客人挑戰鬼增量身體不適叫救護車 我家吃那麼辣又沒獎金，量力而為，謝謝喔」而隨著消息一出，立刻引起粉絲們的熱烈討論，有網友表示「之前看過坐旁邊的年輕人點辣鬼增量，結果吃兩口就吃不下去了」、「我第一次消費就是吃麻、辣鬼增量、肉肉增量，連湯都喝到涓滴不剩，想不到竟成絕響!!!」、「沒事自己搞自己，何苦呢」。

人氣拉麵店「鬼金棒」，宣布不再販售鬼增量辣度。（記者陳睿中／攝影）
人氣拉麵店「鬼金棒」，宣布不再販售鬼增量辣度。（記者陳睿中／攝影）

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