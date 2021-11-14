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委內瑞拉萬人齊奏斯拉夫進行曲 盼創金氏世界紀錄

中央社／卡拉卡斯13日綜合外電報導
委內瑞拉約1萬2000名音樂家13日齊聚首都卡拉卡斯（Caracas），演奏俄羅斯作曲家柴可夫斯基的「斯拉夫進行曲」，盼創下「世界上最大管弦樂團」紀錄。 路透
委內瑞拉約1萬2000名音樂家13日齊聚首都卡拉卡斯（Caracas），演奏俄羅斯作曲家柴可夫斯基的「斯拉夫進行曲」，盼創下「世界上最大管弦樂團」紀錄。 路透

委內瑞拉約1萬2000名音樂家今天在夕陽時分齊聚首都卡拉卡斯（Caracas），演奏俄羅斯作曲家柴可夫斯基的「斯拉夫進行曲」，盼創下「世界上最大管弦樂團」紀錄。

這些身在委內瑞拉軍事學院（Venezuelan Military Academy）的古典音樂家，嘗試在金氏世界紀錄大全（Guinness Book of World Records）中留名。34歲指揮家艾斯卡尼奧（Andres David Ascanio）在演出前說：「如果弦斷了，不要停下來。如果樂譜丟了，就繼續用心演奏，但不要停下來。」

影片來源：YouTube

會計師事務所KPMG的260名審查員監測這場約10分鐘的演奏，他們負責確保每位音樂家遵守規則創造新紀錄，其中規定包含不共享樂器，以及在曲中至少演奏了5分鐘。

金氏世界紀錄當局將在接下來10天內，宣布委內瑞拉是否打破俄羅斯2019年創下的8097人管弦樂團紀錄。

這群表演者由委內瑞拉公費資助的「系統」計畫（El Sistema）召集而來，這個計畫成立於1975 年，自此為數以千計工人階級家庭孩童提供古典樂培訓。

法新社報導，擔任法國巴黎歌劇院（Paris Opera）以及洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）音樂總監的杜達美（Gustavo Dudamel），正是出自「系統」的最具盛名音樂家之一。

艾斯卡尼奧透過大銀幕指揮身穿白色上衣的音樂家們，演奏柴可夫斯基（Tchaikovsky）1876年作品「斯拉夫進行曲」（Marche Salve）。

21歲小提琴家拉古納（Ernesto Laguna）旅行近450公里，從西部城市科羅（Coro）前來會場；他說：「這是我有生以來第一次看著銀幕上的指揮，但是…我們適應得相當好。」

照片顯示有些人穿襯衫，也有年紀較大的表演者。

打擊樂器銅鈸在「斯拉夫進行曲」激昂的中間樂段響起，曲終，不少樂手將樂器舉向天空，展現他們的興奮心情。

俄羅斯 歌劇 洛杉磯

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