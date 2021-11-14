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她105歲 她首創「105歲年齡組」百米短跑女子紀錄

記者胡玉立╱綜合報導
退休老師、高齡105歲的朱莉婭．霍金斯13日創造歷史，成為第一位寫下105歲以上人瑞組百米短跑紀錄的女性田徑選手。(取自推特)
退休老師、高齡105歲的朱莉婭．霍金斯13日創造歷史，成為第一位寫下105歲以上人瑞組百米短跑紀錄的女性田徑選手。(取自推特)

千萬別小看高齡105歲、外號「颶風」的朱莉婭．霍金斯(Julia "Hurricane" Hawkins)！

這位路易斯安納州退休教師13日創造歷史，成為第一位寫下105歲以上年齡組100米短跑紀錄的女性田徑運動員

霍金斯衝過終點線的紀錄是1分02秒點95，比她希望達到的成績慢一些。人群中有人問她，自己跑出的成績比她的年齡數字少，會不會讓她覺得好過些，她的答覆是：「不會。」

根據「全國老年運動協會」(National Senior Games Association)說法，霍金斯在賽後表示，「看到這麼多親朋好友來，真好；但我本來想在一分鐘以內跑完比賽。」

霍金斯13日參加的是路易斯安納州老年運動會(Louisiana Senior Games)，那是兩年一度的全國老年運動協會比賽資格賽。

根據全國老年運動協會資料，過去達到105歲以上年齡組的田徑運動員都是男性，他們是日本短跑運動員和鉛球運動員宮崎秀吉(Hidekichi Miyazaki，外號「銀閃電」)以及波蘭跑者和擲鐵餅選手科沃斯基(Stanisław Kowalski)。

霍金斯除了很會賽跑，還因為很懂得園藝而有「花女士」(The Flower Lady)的雅稱。2017年，她曾締造100-104歲組100米賽跑紀錄，以39分62秒成績完賽；該紀錄在今年9月被100歲的弗里德曼(Diane Friedman)打破。

但對霍金斯來說，自己那段紀錄被打破並不要緊，因為她已邁入了全新的105歲年齡段。

霍金斯早年一直是以參加自行車賽為主要興趣，後來因為缺乏競爭對手，在100歲時開始跑步；而且，她沒有打算放慢腳步。

「我想盡可能地一直跑下去。」霍金斯說：「我想告訴大家，年紀大了若想長保健康快樂，就得保持活躍。」

運動員 路易斯安納州 退休

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