我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

拜習會前美中暗自過招 透露台灣議題分歧難解

其實最愛記仇？ 一張圖測出你內心有哪種黑暗面

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就能知道一個人的黑暗面是什麼。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就能知道一個人的黑暗面是什麼。圖片來源／ingimage

人非聖賢，無論再好的人，心中多多少少還是有一點負面的性格存在。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人的心中，究竟有著什麼樣的黑暗面。

請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，您認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，您認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 瓦斯爐開關

B 土星

C 禁止進入符號

D 戴帽子的人

選擇A瓦斯爐開關的你，內心的黑暗面是工於心計。你經常能比其他人能更早觀察出局勢的動向，進而產生該採取什麼樣的行動，才會對自己有利的想法。而你自己也很清楚，這樣自私的行為，會讓你產生罪惡感。或許試著考量皆大歡喜的作法，並不是一件壞事。

選擇B土星的你，內心的黑暗面是愛記仇。你是個錙銖必較的人，只要被誰怎麼樣了，就老是想著還以顏色。好比說在網路上跟陌生人吵架，也會拚命追殺對方。因此你最需要的，是要告訴自己冷靜下來，別讓無謂的爭吵，影響到你的生活.

選擇C禁止進入符號的你，內心的黑暗面是喜歡阿諛奉承。尤其你不會對任何人都拍馬屁，而是估量計算之下，對有錢有權勢的人陪笑，但對無法帶來好處的人則不屑一顧。這麼做容易讓你被周圍的人唾棄，如何對所有人都一視同仁，是你需要好好反省的目標。

選擇D戴帽子的人的你，內心的陰暗面是疑心病重。你善於觀察他人的表情變化，容易發覺到一些纖細的情緒。然而這才能也讓你疑神疑鬼，總認為他人的想法並不單純，使得你無法輕易信任對方。其實即使對方有其他想法，也不代表是惡意的，不需要顧慮太多，否則反弄得自己心煩意亂。

日本

上一則

見家中設計驚覺買到「停屍間」 地下藏詭異密室嚇壞網

延伸閱讀

日本開始打第三劑疫苗 目標18歲以上有願意者

日本開始打第三劑疫苗 目標18歲以上有願意者
監視中俄電磁干擾 日防相：2022年度建第2宇宙作戰隊

監視中俄電磁干擾 日防相：2022年度建第2宇宙作戰隊
日本經濟安保法案概要曝光 藉審查排除中國產品

日本經濟安保法案概要曝光 藉審查排除中國產品
東灣飛虎隊歷史圖片展 銘記美中友誼

東灣飛虎隊歷史圖片展 銘記美中友誼

熱門新聞

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
網友分享在好市多買到的「禦寒神物」。（取材自臉書）

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

2021-11-10 02:50
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。取材自推特

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

2021-11-12 05:18

超人氣

更多 >
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機
前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產