我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

影／埃及大雷雨後蠍子大軍入城 已螫死3人、450多人傷

編譯田思怡／即時報導
埃及是全球最致命毒蠍肥尾蠍的棲息地。圖為埃及肥尾蠍。取自維基共享資源
埃及是全球最致命毒蠍肥尾蠍的棲息地。圖為埃及肥尾蠍。取自維基共享資源

英國廣播公司（BBC）報導，埃及南部城市亞斯文（Aswan）在大雷雨過後，大量蠍子竄入街道和民宅，許多民眾被蠍子的毒針螫傷，已造成3人死亡、450多人受傷。

報導說，12日靠近尼羅河地區的雷雨和冰雹特別猛烈，蠍子通常在大雨後被沖進住城市街道，還有蛇也會受到驚擾。

埃及衛生官員表示，當局已向靠近山區和沙漠的醫療場所提供更多抗蛇毒血清，並將正在為民眾打新冠度苗的醫生調派去治療被蠍子螫傷的患者。

埃及是全球最致命毒蠍肥尾蠍的棲息地，黑肥尾蠍的毒液可以在1個小時內致人於死，被螫傷者可能出現呼吸困難、肌肉抽搐和異常頭部晃動等症狀。

肌肉 英國

上一則

泰迪熊冰川公園「迷路1年」 和6歲主人溫馨重逢

延伸閱讀

阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令

阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令
英AI畫家被指涉間諜 埃及拘留還要挖雙眼

英AI畫家被指涉間諜 埃及拘留還要挖雙眼
強風差點揹鍋？長賜輪卡運河內幕…語言不通釀禍

強風差點揹鍋？長賜輪卡運河內幕…語言不通釀禍
家中庭院石像 竟是埃及古文物 喊價19.5萬英鎊成交

家中庭院石像 竟是埃及古文物 喊價19.5萬英鎊成交

熱門新聞

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
網友分享在好市多買到的「禦寒神物」。（取材自臉書）

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

2021-11-10 02:50
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。取材自推特

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

2021-11-12 05:18

超人氣

更多 >
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化

防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化
伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺

伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了