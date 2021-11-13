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泰迪熊冰川公園「迷路1年」 和6歲主人溫馨重逢

編譯陳韻涵／綜合13日電
當時五歲的女童娜歐米‧巴斯卡2020年10月在冰川國家公園抱著她心愛的泰迪熊。後來經過公園局巡警努力下，泰迪熊失而復得。 (美聯社)
當時五歲的女童娜歐米‧巴斯卡2020年10月在冰川國家公園抱著她心愛的泰迪熊。後來經過公園局巡警努力下，泰迪熊失而復得。 (美聯社)

六歲女童娜歐米‧巴斯卡(Naomi Pascal)去年與親友參觀冰川國家公園(Glacier National Park)時，丟失了對她而言意義非凡的泰迪熊；她原以為找不回這個熊布偶，沒想到在社群媒體號召與國家公園巡邏員的協助下，經過一年終於找回這個她從衣索比亞被領養來美前，新爸媽送她的寶貝玩偶。

娜歐米的牧師父親班‧巴斯卡(Ben Pascal)表示，泰迪熊回到女兒手中是美妙的故事，「這是關於人們合作、充滿希望與慈愛的故事，感動人心並給予他們希望，讓他們感覺到世界上有好事存在，我也如此相信。」

國家公園上月8日在臉書(Facebook)貼文，說明巴斯卡的泰迪熊遺落園內隱湖步道(Hidden Lake Trail)、被巡邏員找到並送回給娜歐米的過程，獲得1萬多人按表情符號回應。

這個泰迪熊是班與艾迪‧巴斯卡(Ben and Addie Pascal)2016年領養娜歐米之前，送她的禮物；娜歐米帶著泰迪熊，與家人去過至少四個國家。

今年六歲的女童娜歐米‧巴斯卡是牧師班‧巴斯卡(右)在2016年6月自衣索比亞一家...
今年六歲的女童娜歐米‧巴斯卡是牧師班‧巴斯卡(右)在2016年6月自衣索比亞一家孤兒院領養的。(美聯社)

班‧巴斯卡去年10月帶著孩子前往蒙大拿州時，娜歐米也帶著泰迪熊；班‧巴斯卡當時與朋友在公園健行時，親友泰瑞‧海登(Terri Hayden)幫忙顧孩子，一行人當晚回到海登家中才驚覺沒帶回泰迪熊。

那晚大雪，園區關閉高海拔步道，海登無法回去取泰迪熊，但她向園方通報此事，希望有人可協尋玩偶。

國家公園巡邏員與熊專家馬札里希(Tom Mazzarisi)不久後便在隱湖步道附近融雪中發現泰迪熊，他說：「沒有印象的東西往往會丟棄。」

他當時並不知道這是遊客的遺失物，只是不忍心把它丟掉。

馬札里希把泰迪熊帶回木屋，4月回山裡工作時把泰迪熊當吉祥物放在巡邏車上，陪伴他執行處理多項任務。

時至6月，艾迪透過臉書請大家幫忙找泰迪熊，一名密西根女子貼出看過泰迪熊的照片，指那是園內唯一的泰迪熊。

許多網友好意要幫巴斯卡換新熊，但艾迪婉拒眾人好意，僅表示那隻熊的獨特意義無可取代。

海登也對弄丟泰迪熊感到抱歉，9月底與姪女上山尋找，赫然發現熊就在一輛巡邏車上；她們馬上拍照向巴斯卡確認，結果就是弄丟的那隻。

巡邏車當時上鎖且馬札里希休假，她們留下字條說明，等待巡邏員聯繫送回泰迪熊。

海登把原本的泰迪熊寄回給娜歐米，她興奮不已；為感謝馬札里希的幫忙，海登買了另一隻熊送他。

親友泰瑞‧海登上月2日透過視頻向開心小女孩娜歐米，展示失而復得的泰迪熊。(美聯社...
親友泰瑞‧海登上月2日透過視頻向開心小女孩娜歐米，展示失而復得的泰迪熊。(美聯社)

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