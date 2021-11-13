英國推動永續時尚 「菇類菌絲」也能穿上身

英國政府與時尚產業合作，在COP26期間9日於格拉斯哥開爾文格羅夫美術館舉行永續時尚展，現場展示以菌絲體為基底的皮革替代品及產品。(中央社)

藉由創新科技，菌絲體、鳳梨纖維，以及樹葉等有機廢棄物都能化身為動物皮革替代品，海洋塑膠垃圾則可轉化為紡線。此外，「活的」特殊衣料不僅能吸收二氧化碳，還能釋出氧氣，相當於隨時隨地都在「碳中和」。

英國 政府與時尚 產業合作，本周在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26 ）期間，於蘇格蘭格拉斯哥的開爾文格羅夫美術館（Kelvingrove Art Gallery and Museum）舉行時尚展，呈現時尚可如何促進環境與社會永續、循環經濟以及技術與材料革新。

聯合國環境規畫署（UNEP）的數據顯示，全球每年近10%的碳排放量源自時尚產業，比國際海、空運加總還多。時尚工業每年消耗約930億立方公尺的水，足可供給500萬人口。此外，只有不到1%的二手衣物被回收製成新品。

部分時尚品牌在COP26期間加入業界應對氣候變遷的最新倡議，承諾在2050年達成溫室氣體淨零排放，或在2030年至少達成減半排放，並致力提高整體供應鏈與業務、生產活動的能源使用效率。

英國政府與時尚產業合作，9日在COP26期間舉行永續時尚展，現場展示由樹葉等有機廢棄物製成、可無限回收的皮革替代品。(中央社)

9日的COP26時尚展除了匯集Burberry、Mulberry，以及Stella McCartney、Phoebe English、Mother of Pearl、Priya Ahluwalia等英國頂級奢侈品及設計師品牌，也納入Post Carbon Lab、Parley、Biophilica等技術材料開發公司。

其中，Phoebe English標榜只使用回收再製材料、就地取材與在地生產，Priya Ahluwalia擅於活用舊衣物，Helen Kirkum把舊鞋打掉重練，Stella McCartney則開發以菌絲體為基底的皮革替代品Mylo。

英國時裝協會（British Fashion Council）執行長拉許（Caroline Rush）致詞時說，時尚產業的每一個環節，包括原料、製程、運送、行銷等，都可為環境及社會帶來正面影響；產業不只要消極避免、更要主動解決問題。

她說，氣候變遷是挑戰，也是契機，它激發創新，並促使消費者「買得少、買得巧」；在此情況下，優質的英國時尚產品反而將更有競爭力。

英國「永續時尚」倡議者、名模繆思（Arizona Muse）6月在倫敦創立慈善組織DIRT，將在全球推動生物動力農法，並將成果應用於時裝、美妝、珠寶等。

在時尚圈闖蕩19年的她會後接受中央社記者採訪時說，她有一天突然意識到時尚可對環境造成非常負面的影響，經過一番研究，她發現「治本」必須從「土壤」、人類對待土地的方式下手。她知道台灣有頗發達的生物動力農法技術，想對推動者表達感謝。

首相強生（Boris Johnson）活動當天透過預錄影片表示，實務證明，追求時尚不一定要賠上地球；新時代的時尚可以不造成汙染、不生產廢棄物和碳排放，同時創造就業機會與繁榮經濟。英國以創新能力驅動綠色未來，並在「永續時尚」居世界領導地位，呼籲各國儘快跟上。

根據英國政府的資料，英國時尚產業從業人員總計約89萬人，2019年對國內生產毛額（GDP）的直接貢獻額是350億英鎊（約476億美元），年成長率為9.38%。