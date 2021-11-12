魷魚遊戲在美發燒 好萊塢經紀掀搶人大戰

「魷魚遊戲」在美國爆紅，娛樂經紀展開搶人大戰。（取材自臉書）

韓劇「魷魚遊戲 」在美發酵，洛杉磯媒體報導，好萊塢幾間大型經紀公司正進行搶人大戰，導演 及幾名主要演員身價看漲，可望拓展在美事業版圖。

娛樂新聞網站Deadline記者安德瑞娃（Nellie Andreeva）報導，人在洛杉磯的「魷魚遊戲」導演兼編劇黃東赫和主要演員李政宰、鄭好娟、朴海秀等本周忙於跟在地的經紀公司見面。

報導引述消息來源指出，黃東赫近日與CAA、威廉莫里斯奮進娛樂公司（WME）、UTA等大型經紀公司的高層見面，尚在考慮簽約對象。主要演員本周也都與美國 演藝經紀公司主管有所接觸。

黃東赫與李政宰等人日前出席洛杉磯郡立美術館（LACMA）的影劇、藝文圈盛會後，隨後出席Netflix主辦的「魷魚遊戲」洛杉磯特映會。

安德瑞娃分析，「魷魚遊戲」導演及演員在南韓都有一定演藝資歷，但大多沒有美國經紀約。美國經紀公司如能簽下合約，非常有利可圖，最重要的原因是「魷魚遊戲」第2季確定開拍。

報導引述彭博（Bloomberg）數據指出，「魷魚遊戲」第一季製作成本不高，每集240萬美元、總製作費約2140萬美元，預計為Netflix帶來9億美元的經濟效益。

報導指出，黃東赫與Netflix簽訂的合約屬於韓語作品的陽春合約，沒有額外紅利可拿。黃東赫在衛報（Guardian）的訪談中也證實，「魷魚遊戲」爆紅並沒有讓他就此發大財。

黃東赫說：「我沒那麼有錢，但已經夠用，足以讓我溫飽。Netflix沒有付給我額外的紅利，他們按照合約給我錢。」

如今「魷魚遊戲」在美國爆紅，娛樂經紀展開搶人大戰，第2季的薪資合約，在好萊塢經紀人介入之後，導演、演員身價可望水漲船高；此外，擁有好萊塢經紀人也有利這一批韓星、導演開拓在美國發展的機會。