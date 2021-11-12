解讀魷魚遊戲 從綠色運動服看韓國社會

「魷魚遊戲」在全球掀起收視熱潮。(美聯社)

Netflix熱門韓劇「魷魚遊戲 」受到全球歡迎，9月開播以來約有1.42億觀眾看過這部血腥的反烏托邦題材劇集。導演 兼編劇黃東赫在劇中的安排環環相扣，每個畫面都有深刻意涵。

「紐約時報 」報導，劇中主角展開生死廝殺時穿的成套綠色運動服，其實在韓國文化、政治和歷史有特定象徵意涵。

羅格斯大學（Rutgers University）文學翻譯與韓國研究教授鄭在原（Jae Won Chung，譯音）受訪表示，「這部劇其實在講韓國社會」，綠色運動服「有太多層次意涵」。

印第安納大學（Indiana University）服裝設計系教授申珠英（Jooyoung Shin，譯音）說，成套運動服在韓國現代社會是一種階級象徵。

她說：「當我看到成套綠色運動服，心裡浮現的第一個字是『白手』（baeksu）。」這個字意指無業遊民，直譯是「白色的手」，因為這些人成天遊蕩，什麼事也不幹，手掌當然乾乾淨淨。

韓國連續劇裡，看到一個角色白天上雜貨店、身穿成套運動服，就知道「這個人是個魯蛇，沒法經濟獨立，必須仰賴父母或家族，因此遭到主流社會階級漠視，或因為失敗而受到社會歧視」。「成套運動服成為白手的象徵，代表這種非常懶散，甚至可謂寄生的生活模式。」

申珠英的解讀，在奉俊昊（Bong Joon Ho）2019年執導、橫掃奧斯卡金像獎的韓國暢銷電影「寄生上流」（Parasite）當中也可以看見。劇中主角兒子金基宇和高中老友聚會小酌，提到自己是「白手」，因為家境貧寒無法上大學。

紐約流行設計學院（FIT）藝術史教授邊慶熙（Kyunghee Pyun，譯音）表示，「魷魚遊戲」的成套綠色運動服，令人想到男星金秀賢主演的2013年電影「偉大的隱藏者」（Secretly Greatly）。他在劇中飾演一名北韓特務，偽裝成一名無害的「鎮上傻子」。他在劇中的服裝是什麼呢？綠色運動服，「只不過他的有帽子」。

邊慶熙說：「相較於學校制服象徵守紀律和道德標準，便宜的成套運動服，尤其不是在上體育課的時候穿，在韓劇、節目和小說中，通常象徵某個人不被社會接受。」

以首爾人的審美觀點來看，成套綠色運動服顯然是很落伍的時尚，導演黃東赫（Hwang Dong-hyuk）曾說，這套服裝是從他1970年代高中時期的體育服為發想。

若融入韓國現代史，這種「新復古風」（newtro，新與復古的混成字）通常是懷舊的日本或美國風，歸因於韓國經歷遭殖民、獨裁統治、民主化及快速現代化的政治歷史背景。

「魷魚遊戲」藝術總監蔡京順（Chae Kyoung-sun，音譯）接受「中央日報」訪問時提到以「新村運動」（Saemaul Undong）為靈感。

新村運動在1970年由當時韓國總統朴正熙發起，是由政府出資、社區主導的社會經濟計畫，目標是快速實現工業化，發展韓國的住宅與基礎建設。

除了首爾和其他大都會城市，韓國在戰後農村地區大多仍是茅草屋頂。新村運動讓社區具備可以徹底改頭換面的建築材料，被普遍認為是韓國經濟起飛，打造所謂「漢江奇蹟」的基礎。

申珠英說：「我那一輩的人常開玩笑說，綠色已經成為公職人員的象徵。」

她從小在韓國長大，「每天聽到新村運動」。學校和社區早上會播放（由朴正熙親自作詞作曲的）新村運動主題曲做早操。新村運動的標誌是一面亮綠色旗幟，中間黃色圓形圖樣裡有一株新芽。

史丹佛大學（Stanford University）歷史系教授文悠美（Yumi Moon，音譯）表示，新村運動雖然改善了生活水平，但「這種政治體系指導鄉村人民聽從政府，替經濟做出貢獻」，某種程度上強制消除了文化傳統。

至於新村運動在「魷魚遊戲」的象徵意義則有多種解讀。鄭在原表示：「其中一種非常諷刺的解讀就是，新村運動象徵集體的掙扎與進步，但在新自由主義的背景下，參賽者被動員到了只能產生一個贏家的零和遊戲當中。」

另一方面，這場遊戲其實沒有真正贏家。「魷魚遊戲」裡的工作人員身穿亮粉色連體褲，代表他們的匿名性與對立性。他們是看不見的手，要讓遊戲（戲中對資本主義競爭的比喻）繼續下去。

柏林韓裔設計師金娜（Na Kim）表示，劇中選擇讓他們穿著亮粉紅色，雖然不像綠色運動服具有那麼多象徵意義，但也是典型的色彩對比手法。