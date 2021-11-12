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特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克本周出脫股票套現50億美元，引發全球關注，富比世（Fobes）雜誌採訪了特斯拉共同創辦人及前執行長Martin Eberhard，詢問他對這家電動車大廠市值突破1兆美元的看法，發現他和其他共同創辦人沒能跟著馬斯克成為億萬富豪的主因是，他們很早就賣掉特斯拉的股票。

精通技術的Martin Eberhard並未成為特斯的代名詞，也與全球首富的地位失之交臂。他說：「我很久以前就賣掉很大一部分的股票。大家在我創辦特斯拉時以為我是億萬富翁。但我不是。」

2007年，在Roadster推出之前，Eberhard出售大部分持股，最終被擠出特斯拉。2009年，他以誹謗和被趕下台為由控告馬斯克，最終達成庭外和解，以允許馬斯克和其他人自稱創辦人為交換，其他條件則未披露。

他說他在離開特斯拉後財務狀況很不好，不被允許工作長達一年，當時「真的身無分文」。他離開後也沒再參加任何一輪的融資。

馬斯克將他在PayPal賺的錢投入特斯拉做為種子資金，最終贏得該公司的控制股權。他的持股不斷增加，因為他選擇每季領取股票選擇權，而非薪資。

除馬斯克和Eberhard外，特斯拉的其他3位創辦人還包括早期的一位工程師Ian Wright、矽谷創投公司Spero Ventures合夥人Marc Tarpenning，和2019年離職的前技術長JB Straubel。

目前看來，只有JB Straubel還可能成為億萬富翁，假使他保留離職時的持股，估計如今的價值可能高達13億美元。Tarpenning擁有一些特斯拉股票，但不是大股東。Wright則沒有任何特斯拉股票留下來。

特斯拉 馬斯克 股票

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