戶頭多14萬 銀行點頭「可以花」 他買房後遭討回：匯錯

英國一名男子帳戶突然收到多筆匯款，並被銀行告知「可以使用」，直到9個月後才被通知是匯款錯誤。圖為示意圖。（ingimage）

帳戶多了來路不明的財富，切勿急著領用，以免捲入烏龍麻煩！英國 一名工人羅素（Russell Alexander）從去年底陸續收到多筆匯款，總金額高達11萬英鎊（約14.7萬美元），並被行員告知可以安心使用，沒想到當他買下新房並打算花錢翻修時，銀行才在9個月後通知是匯款錯誤，向他追討金額，讓羅素相當無奈。

據每日郵報報導，現年54歲的羅素從去年12月至今年8月間，戶頭陸續收到好幾筆匯款，發現莫名多出一筆錢後，羅素主動向巴克萊銀行（Barclays）詢問，但反覆與銀行和會計部門確認了兩次，他都被告知這筆款項是來自遺產繼承，可以安心使用。

以為自己繼承遺產後，羅素將原本的住家售出，並在6月時搬進價值23.75萬英鎊（約31.7萬美元）的新房，且打算運用遺產金額來進行翻修。然而，當新房內部拆卸、準備展開裝修工程時，銀行這才突然通知他款項是匯款錯誤，並將金額全數扣除，還另外被誤扣了6000英鎊（約8017美元）。

面對翻修資金頓時全無，羅素表示，如果當初沒有收到多餘的錢，自己並不會買下新屋，且現在預算 歸零，他只能住在一間半廢棄的屋子裡，沒有暖氣、也沒錢進行裝潢，他無奈地說「我得努力工作 才能賺到裝修的錢，而且需要好幾年的時間才能做到」。

羅素強調，自己40多年來都是巴克萊銀行的忠實客戶，但銀行一再的疏失讓他相當失望，除了給了他長達9個月的「虛假希望」外，最後還只願意賠償500英鎊（約668美元），讓他憤怒直言「這根本是一種侮辱」。

對此，巴克萊銀行表示，這起失誤起因為匯款人使用網路操作時，不慎選錯了收款對象，且收款人調查時被行員告知錯誤消息。巴克萊銀行強調，將盡快歸還多收取的6000英鎊給羅素，並呼籲客戶若發現意外款項，務必立即通報，避免類似烏龍再度重演。