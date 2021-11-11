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日韓土語本一家 泛歐亞語系源自9千年前中國東北

中央社華盛頓10日綜合外電報導
一份研究追溯現代日語、韓語、土耳其語、蒙古語等語系源頭，發現這些語系與其使用人口，可追溯到約9000年前中國東北的小米農人。（圖取自自然期刊nature.com）
一份研究追溯現代日語、韓語、土耳其語、蒙古語等語系源頭，發現這些語系與其使用人口，可追溯到約9000年前中國東北的小米農人。（圖取自自然期刊nature.com）

一份結合語言學、遺傳學與考古學證據的研究追溯現代日語、韓語、土耳其語、蒙古語等語系源頭，發現這些語系與其使用人口，可追溯到約9000年前中國東北的小米農人。

這項發現指出，泛歐亞語系（Transeurasian）涵蓋範圍超過8000公里，其數以億計的使用人口有著共同的基因祖先，也可看出冰河時期（Ice Age）過後人類開始擁抱農業，造成一些主要語系開始擴散。

早期人類從狩獵和採集轉為農業生活型態時，小米是重要作物。

泛歐亞語系有98種語言，包括韓語、日語、多種突厥語、包括中亞與東北亞蒙古語在內的多種蒙古語系，以及滿州和西伯利亞的多種通古斯語。

泛歐亞語系源頭可溯至新石器時代遼河的小米農人，其範圍涵蓋現在的中國遼寧省、吉林省與內蒙古，隨著這些農人在東北亞各地移動，泛歐亞語也向北與西傳播進入西伯利亞，朝東進入朝鮮半島，還過海抵達日本半島，現代人口與文化起源之複雜可見一斑。

德國馬克斯普朗克人類史學研究所（Max Planck Institute for the Science of Human History）語言考古學研究群（Archaeolinguistic Research Group）比較語言學家羅伯茨（Martine Robbeets）表示：「承認一種語言、文化或人的根源超越現今國家疆界，有點像是放棄認同，一些人還沒準備好這樣放棄。」

羅伯茨表示：「日、韓、中國等強國常被描繪為代表一種語言、一種文化、一種基因遺傳輪廓，但讓國家主義者不快的事實是，所有語言、文化和人類，包括在亞洲的人，其實都是一家人。」

中國 小米 德國

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