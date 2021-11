日韓土語本一家 泛歐亞語系源自9千年前中國東北

一份研究追溯現代日語、韓語、土耳其語、蒙古語等語系源頭,發現這些語系與其使用人口,可追溯到約9000年前中國東北的小米農人。(圖取自自然期刊nature.com)

一份結合語言學、遺傳學與考古學證據的研究追溯現代日語、韓語、土耳其語、蒙古語等語系源頭,發現這些語系與其使用人口,可追溯到約9000年前中國 東北的小米 農人。

這項發現指出,泛歐亞語系(Transeurasian)涵蓋範圍超過8000公里,其數以億計的使用人口有著共同的基因祖先,也可看出冰河時期(Ice Age)過後人類開始擁抱農業,造成一些主要語系開始擴散。

早期人類從狩獵和採集轉為農業生活型態時,小米是重要作物。

泛歐亞語系有98種語言,包括韓語、日語、多種突厥語、包括中亞與東北亞蒙古語在內的多種蒙古語系,以及滿州和西伯利亞的多種通古斯語。

泛歐亞語系源頭可溯至新石器時代遼河的小米農人,其範圍涵蓋現在的中國遼寧省、吉林省與內蒙古,隨著這些農人在東北亞各地移動,泛歐亞語也向北與西傳播進入西伯利亞,朝東進入朝鮮半島,還過海抵達日本半島,現代人口與文化起源之複雜可見一斑。

德國 馬克斯普朗克人類史學研究所(Max Planck Institute for the Science of Human History)語言考古學研究群(Archaeolinguistic Research Group)比較語言學家羅伯茨(Martine Robbeets)表示:「承認一種語言、文化或人的根源超越現今國家疆界,有點像是放棄認同,一些人還沒準備好這樣放棄。」

羅伯茨表示:「日、韓、中國等強國常被描繪為代表一種語言、一種文化、一種基因遺傳輪廓,但讓國家主義者不快的事實是,所有語言、文化和人類,包括在亞洲的人,其實都是一家人。」