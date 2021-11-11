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空中計程車不是夢 韓國進行首次機場試驗

中央社首爾11日專電
韓國國土交通部11日於金浦機場舉行都市型空中交通（UAM）綜合驗證活動，檢視既有航空安全系統與UAM飛行機通訊狀況。美聯社
韓國國土交通部11日於金浦機場舉行都市型空中交通（UAM）綜合驗證活動，檢視既有航空安全系統與UAM飛行機通訊狀況。美聯社

韓國政府目標在2025年打造都市型空中交通（UAM）體系，推動空中計程車等未來型運輸工具商用化，今天在金浦機場舉行綜合驗證活動，檢視既有航空安全系統與UAM飛行機通訊狀況。

為打造都市型空中交通（Urban Air Mobility, UAM）體系，利用更為環保的電動垂直升降型飛機（eVTOL）進行載客或貨運服務，緩解當前交通堵塞問題，韓國政府在2020年6月發表韓國型都市空中交通（K-UAM）路徑圖。

韓國國土交通部未來無人機交通負責事務官張永基今天在金浦機場的K-UAM綜合驗證活動後向媒體表示，無論業者開發出什麼樣的飛行器，要讓民眾安全搭乘、商用化，都需配合交通管理、航運服務、基礎建設及相關制度，而韓國是全世界第一個開始構築整體生態系的國家。

不僅韓國，美國、歐洲等地都著手研發空中計程車等未來型空中交通工具，預期在2023至2025年間將能實現商用化目標。韓國政府目標在2025年開始進入都市型空中交通商用化階段，預期成長至2035年後可能開始提供空中計程車服務。

「世界各國都還在研究什麼是安全飛行條件」，張永基說明，今天在金浦機場進行的綜合驗證不只是看飛行機是否正常起降，還要觀察機體與機場既有航管系統連接狀況。

他說，「今天的試驗可能看起來技術含量低，但我們是第一個進行系統綜合試驗的國家，今天也是UAM飛行機首次在實際營運的機場場域進行試飛，這是為了實現空中計程車服務的第一步」。

為儘早實現UAM商用化目標，除耗資448億韓元、2019年起開展的韓國型UAM─OPPAV（Optionally Piloted Personal Aerial Vehicle）開發計畫，韓國政府規劃投入458億韓元，將在2022年至2025年進行UAM交通管理體系技術研發。

同時，主管部門國土部規劃自今年起每年舉辦一次綜合驗證活動，整體盤點UAM交通體系發展現況，包括各種機型研發、試飛、交通管理、基礎建設等。今年共有9種機型分別在今天及16日於金浦及仁川機場進行試飛，包括今天在金浦進行試驗的德國飛行計程車新創公司Volocopter研發飛行機，以及韓國自行研發的OPPAV縮小版。

韓國國土交通部11日於金浦機場舉行都市型空中交通（UAM）綜合驗證活動，檢視既有...
韓國國土交通部11日於金浦機場舉行都市型空中交通（UAM）綜合驗證活動，檢視既有航空安全系統與UAM飛行機通訊狀況。美聯社

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