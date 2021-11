美國 女性蔻妮(Cory H.)日前在亞馬遜 網站的緊身褲商品頁留下好評,還曬出親身體驗照片表示:「爬山滑倒,人卡在石頭上褲子都沒破!」許多人認為蔻妮搞笑評論的廣告效果驚人,是最佳代言人。

蔻妮分享2張自己穿緊身褲倒在石頭上的照片,稱褲子品質讓她印象深刻,她不只給出滿5顆星好評、鼓勵網友現在就買還說:「我想包色!」

不少網友讚蔻妮的評價很促購,紛紛指出:「看到這篇評論後,我買了這些緊身褲」、「我衷心希望緊身褲公司提供她終身免費的緊身褲,當你看到這種可靠的代言,怎麼能不心動?」、「她面朝下躺在石頭上的照片是我入手這些緊身褲的原因。我也會包色」、「這是我看過最棒的緊身褲代言。我想跟這個人一起出去玩」、「太有幽默感了吧」。

