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河邊垂釣被鱷魚拖下水 60歲男小刀「猛刺頭」驚險逃生

中央社／布里斯本10日綜合報導
鱷魚。（示意圖／取材自pixabay）
鱷魚。（示意圖／取材自pixabay）

地方當局今天表示，澳洲一名60歲男子在河邊垂釣時被鱷魚拖入水中，情急之下掏出隨身小刀猛刺鱷魚頭部，幸運從鱷口逃生。

根據野生動物官員，男子在澳洲極北約克角半島（Cape York Peninsula）偏遠河岸大難不死後表示，「很幸運能夠活著」。

昆士蘭州（Queensland）環境部的布萊恩（Matt Brien）說：「歷經一番掙扎，他幸運逃脫這條4至4.5公尺長的鱷魚，成功機率幾乎是零。」

男子上周在距離凱恩斯（Cairns）約5小時車程的希望谷（Hope Vale）附近自家土地釣魚，他趕走一頭牛獨占河岸，才想好好享受垂釣樂，赫然就看到鱷魚現身。

環境部表示：「他說，他正準備甩出釣竿，就看到鱷魚出沒，沒幾秒後，鱷魚直朝他撲來，把他撞倒。」

鱷魚咬住男子靴子，他緊抓樹枝，拚了命地不要被鱷魚拖下河去；但拔河比賽沒多久就分出勝負，他被硬生生拖進了河中。

「男子說，他在水中掙扎時，設法從皮帶中拿出了小刀，朝鱷魚頭部刺，直到牠鬆開他。」

男子慌忙逃上岸後，被送到庫克鎮醫院（Cooktown Hospital），接著以飛機後送到凱恩斯醫院（Cairns Hospital）治療，至今一星期還在住院休養。

澳洲 釣魚 庫克

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