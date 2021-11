影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

亞馬遜創辦人貝佐斯 和女友桑契斯(Lauren Sánchez)日前參加一場慈善晚宴時,被人拍到桑契斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特 後,引發網友熱議跟大肆轉發,貝佐斯也親自上推特貼照,向李奧納多狄卡皮歐發出開玩笑的警告。

今日美國 報報導,貝佐斯、桑契斯與李奧納多狄卡皮歐都是6日舉行的年度洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善晚宴(LACMA Art+Film Gala)座上賓。從網路流傳的短片可見,即便貝佐斯站在旁邊,桑契斯一開始就幾乎貼到李奧納多狄卡皮歐身上,隨後更浮現出燦爛笑容,雙眼更直盯著他看,還跟李奧納多狄卡皮歐狀似相當投緣地短暫交談。李奧納多狄卡皮歐則在講完話後揮手轉身離去,貝佐斯與桑契斯則跟在他的身後。

推特帳號「2cooI2blog」放上影片後,至9日已超過5000轉推、1.5萬推文引用與5.5萬網友點喜歡。就連貝佐斯也在自己的推特轉發,同時貼出一張自己打赤膊站在「危險!陡峭懸崖,足以致命」告示後方的照片,圖說則寫道,「李奧,過來這裡,我要給你看個東西…。」

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI