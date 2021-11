影／自命耶穌男子持槍恐嚇教友 英勇牧師撲倒制伏

美國田納西州 納許維爾一處教堂7日下午發生男子帶槍跑上祭壇後威脅民眾,一位英勇的牧師趁隙採取行動,從男子身後將他撲倒在地,並跟多位教區居民聯手解除他的武裝。這位牧師事後認為「上帝利用了我」。

WKRN報導,這起事件發生在納許維爾光明使命五旬節教會(Nashville Light Mission Pentecostal Church)。26歲嫌犯巴甘達(Dezire Baganda)當時坐在前排,中午時分突然拔出手槍,走上牧師與多位教友正一起祈禱的祭壇。

據警方說法跟監視器畫面,巴甘達揮舞著手槍,將槍口對準信眾,並告訴所有人起身。尼庫馬納牧師(Ezekiel Ndikumana)小心翼翼地沿著牆壁走動,先假裝要離開教堂,接著偷偷摸摸繞到巴甘達身後,隨後趁隙衝上前,將巴甘達抱住與撲倒在地,幾位教區居民跟著一擁而上,一邊協助奪槍,一邊幫忙把人壓制在地直到員警趕來為止。

報導指出,整起事件沒有傳出槍響,也沒有人通報受傷。巴甘達不是納許維爾光明使命五旬節教會教友,但之前參加過聚會。因為他曾在布道期間打斷牧師,2月就被要求別再來參加活動。儘管教友指他從來沒有暴力行為,巴甘達卻在拘留期間自述是耶穌,稱所有教堂與學校需要被「掃射」。

尼庫馬納牧師事後透過翻譯告訴記者,他在事發當時首先想到巴甘達要殺人,「我會說是上帝利用了我,因為我感覺好像我打算用後門為一個例證一樣,藉由試圖走到他的身後繼續。然後我感到感覺,我會去抓住他…這就是發生的事情了」。

尼庫馬納牧師接著解釋道,「上帝想表明祂是一位強大的上帝,我說的一件重要事情就是我們有信仰。」

WATCH — NORTH NASHVILLE -- “man walks up to the altar with a gun at Nashville Light Mission Pentecostal Church, waves it around, points it at congregation… pastor Ezekiel Ndikumana prays, heroically tackles him and he’s disarmed without a shot fired…” https://t.co/4grV1jC0p7 pic.twitter.com/i2TESKE9Cl