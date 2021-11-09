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影／自命耶穌男子持槍恐嚇教友 英勇牧師撲倒制伏

編譯周辰陽／即時報導
美國田納西州納許維爾一處教堂7日下午發生男子帶槍跑上祭壇後威脅民眾，一位英勇的牧師趁隙採取行動，從男子身後將他撲倒在地，並跟多位教區居民聯手解除他的武裝。畫面翻攝：Twitter/The Tennessee Holler
美國田納西州納許維爾一處教堂7日下午發生男子帶槍跑上祭壇後威脅民眾，一位英勇的牧師趁隙採取行動，從男子身後將他撲倒在地，並跟多位教區居民聯手解除他的武裝。畫面翻攝：Twitter/The Tennessee Holler

美國田納西州納許維爾一處教堂7日下午發生男子帶槍跑上祭壇後威脅民眾，一位英勇的牧師趁隙採取行動，從男子身後將他撲倒在地，並跟多位教區居民聯手解除他的武裝。這位牧師事後認為「上帝利用了我」。

WKRN報導，這起事件發生在納許維爾光明使命五旬節教會（Nashville Light Mission Pentecostal Church）。26歲嫌犯巴甘達（Dezire Baganda）當時坐在前排，中午時分突然拔出手槍，走上牧師與多位教友正一起祈禱的祭壇。

據警方說法跟監視器畫面，巴甘達揮舞著手槍，將槍口對準信眾，並告訴所有人起身。尼庫馬納牧師（Ezekiel Ndikumana）小心翼翼地沿著牆壁走動，先假裝要離開教堂，接著偷偷摸摸繞到巴甘達身後，隨後趁隙衝上前，將巴甘達抱住與撲倒在地，幾位教區居民跟著一擁而上，一邊協助奪槍，一邊幫忙把人壓制在地直到員警趕來為止。

報導指出，整起事件沒有傳出槍響，也沒有人通報受傷。巴甘達不是納許維爾光明使命五旬節教會教友，但之前參加過聚會。因為他曾在布道期間打斷牧師，2月就被要求別再來參加活動。儘管教友指他從來沒有暴力行為，巴甘達卻在拘留期間自述是耶穌，稱所有教堂與學校需要被「掃射」。

尼庫馬納牧師事後透過翻譯告訴記者，他在事發當時首先想到巴甘達要殺人，「我會說是上帝利用了我，因為我感覺好像我打算用後門為一個例證一樣，藉由試圖走到他的身後繼續。然後我感到感覺，我會去抓住他…這就是發生的事情了」。

尼庫馬納牧師接著解釋道，「上帝想表明祂是一位強大的上帝，我說的一件重要事情就是我們有信仰。」

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