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加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

中央社／洛杉磯9日綜合報導
美國加州一對夫婦在診所接受試管嬰兒療程，然而診所搞烏龍，為母體植入陌生人的胚胎。（示意圖／取材自ingimage）
美國加州一對夫婦在診所接受試管嬰兒療程，然而診所搞烏龍，為母體植入陌生人的胚胎。（示意圖／取材自ingimage）

根據一份訴訟書，美國加州一對夫婦在診所接受試管嬰兒療程，然而診所搞烏龍，為母體植入陌生人的胚胎。這對夫妻在看到新生兒的深膚色後才驚覺可能「懷錯小孩」。

中央社引述法新社報導，當卡蒂納（Daphna and Alexander Cardinale）夫婦第一次看到他們透過人工生殖技術受孕的新生兒時，發現這名女嬰擁有一頭烏黑頭髮，且膚色比家族所有成員都要深。

卡蒂納先生說：「我女兒誕生時，本應是我一生中最快樂的時刻。」「但我當下感到震驚和困惑，為什麼我認不得她。」

幾個月後的基因檢驗結果指出，2019年9月出生的這名女嬰與這對夫婦毫無血緣關係，也就是說他們一直在撫養另對夫婦的孩子。

卡蒂納先生說：「當真相浮出檯面，必須換回孩子時，整起事件讓人更加心碎。」

洛杉磯的律師團說，一名醫生聯繫的兩個實驗室將兩對夫婦的胚胎錯植到對方母體。

這兩對夫婦最終會面，透過法律訴訟取得他們親生子女的監護權。

Peiffer Wolf Carr Kane & Conway律師事務所表示，這起訴訟正尋求彌補精神損失、補償性損害賠償金與各種費用等。

BBC報導，卡蒂納太太今天在記者會上情緒激動地表示，這起事件對她家人造成「無法忽視的心碎與困惑」，還說她「誕下自己孩子的能力被剝奪了」。

她說：「我們對分娩的美好回憶將永遠被這個令人不快的事實所玷污：我們的親生孩子是透過別人產下，而我努力想要帶到這個世上的嬰兒不是我自己的。」

根據訴訟書，卡蒂納夫婦在事件發生後都出現「焦慮、憂慮與創傷後壓力症候群（PTSD）症狀」，而須尋求精神科協助。

「試管嬰兒」也就是「體外受精」（IVF）。卵子與精子在體外受精，而受精後最初幾天是在試管或培養皿內培養，因此稱為試管嬰兒。有些不孕症病人治療到最後可能還是得接受第三者捐贈的精子或卵子、或者二者都靠捐贈。

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