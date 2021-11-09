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只吃雞塊不是挑食？11歲女童原來患了「這種病」

編譯中心／綜合報導
英國一名女孩自從18個月大時，就只吃雞塊，並拒絕嘗試新的食物。（本報資料照片）
英國一名女孩自從18個月大時，就只吃雞塊，並拒絕嘗試新的食物。（本報資料照片）

小朋友挑食常讓大人感到頭痛，但你有想過挑食是一種疾病嗎？英國威爾特郡斯文敦鎮的一名11歲女孩潔西卡（Jessica Thompson），自從18個月大時，就只吃雞塊，並拒絕嘗試新的食物。直到她媽媽帶潔西卡看醫生時，才發現潔西卡患有食物恐懼症──迴避或限制性食物攝入障礙（ARFID）。

根據英國每日郵報報導，潔西卡的母親茱莉婭（Julia Cain）表示，過往潔西卡嘗試吃其他食物，但總是失敗，並只吃嬰兒時期吃過的食物，例如雞塊。有時候，潔西卡的三、四頓膳食中會有薯條，但通常不會全部吃完，而帶去學校的便當只有一塊麵包，其他什麼都沒有。

茱莉婭指出，他們一家人從未一起享用過聖誕大餐，因為潔西卡完全拒絕嘗試；許多人說，「長大後問題就會改善」、「讓她肚子餓，餓了自然會吃其他食物」，但潔西卡寧願挨餓也不會進食。

茱莉婭曾帶潔西卡看過很多醫生，但都診斷為「太挑剔」而已。直到潔西卡遇到催眠治療師大衛（David Kilmurry），才診斷潔西卡罹患ARFID。在看診的三周內，大衛會在潔西卡進食前播放舒壓的音樂，至今她已經能嘗試新的食物，也能吃下完整一盤、並能吃下24種新的食物，「雖然還不能接受所有的食物，但對她來說已經是一個很大的進步」。茱莉婭表示，十年以來第一次終於能一家人一起吃飯，享用美食

催眠治療師大衛指出，許多人不了解ARFID，認為只是對食物挑剔的表現而已，但其實患者像潔西卡會有不舒服、焦慮、昏昏欲睡的症狀。ARFID患者要嘗試新的食物，身體反應就會如同恐懼一樣，會作嘔或嘔吐。

而針對ARFID的研究甚少，許多家長常誤以為是挑食。前期徵兆包括嗅覺、味覺高度敏感，或過敏反應、被食物噎到等，更嚴重的話會引起身心理疾病，如憂鬱症、飲食失調、缺乏維他命、視力退化等。值得注意的是，ARFID的病症較為複雜，既不是厭食症，也不是暴食症。

英國 美食 過敏

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