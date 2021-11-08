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83歲翁「活到老 走到老」 最高齡成功挑戰「阿帕拉契小徑」

編譯柯立偉／綜合8日電
阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日完成縱走「阿帕拉契小徑」，創下最高齡走完「阿帕拉契小徑」的紀錄。(美聯社)
阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日完成縱走「阿帕拉契小徑」，創下最高齡走完「阿帕拉契小徑」的紀錄。(美聯社)

一位來自阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特(M.J.“Sunny”Eberhart)，於1993年退休後就展開健行生涯；7日他以最高齡挑戰者的成就錄入「阿帕拉契小徑挑戰紀錄」(Appalachian Trail)，擠下此前最高齡挑戰者桑德斯(Dale Sanders)於2017年達成的82歲紀錄，成為目前為止成功挑戰阿帕拉契小徑的最年長者。

阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日完成縱走「阿帕拉契小徑」，創下最高齡走完「阿...
阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日完成縱走「阿帕拉契小徑」，創下最高齡走完「阿帕拉契小徑」的紀錄。(美聯社)

阿帕拉契小徑是東部一條著名徒步小徑，起自喬治亞州史普林格山(Springer Mountain)，終點位於緬因州卡塔丁(Katahdin)，南北縱跨14州，途經八個國家森林和兩座國家公園，全長2200哩；多數路徑位於荒郊野外，雖考驗挑戰者體力，但沿途也能欣賞到許多自然地形和野生動植物。

艾柏哈特表示，他將阿帕拉契小徑分成不同路段，並且刻意不照順序步行，以避免遭逢不可預料的天氣變化，並在本月於麻州的道爾頓鎮(Dalton)完成了阿帕拉契小徑徒步挑戰的最後一段。

阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日以最高齡挑戰者的成就錄入「阿帕拉契小徑挑戰紀...
阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日以最高齡挑戰者的成就錄入「阿帕拉契小徑挑戰紀錄」。(美聯社)

他承認，挑戰中確實有部分路段有以車代步，但阿帕拉契小徑難度對於艾柏哈特的年紀而言，確實不可能完全以徒步完成；他說：「過程中多次跌倒，身上都還看得到傷痕，但我沒事；我有極為堅毅的恆心才能打破紀錄。」

至於被打破紀錄的桑德斯，其實是艾柏哈特的好友，此次也陪著艾柏哈特走過部分路段；他對於紀錄被打破感到相當開心；他說：「我親愛的朋友奪走我的榮耀，但我一點都不在乎，紀錄就是用來打破的。」

阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日完成縱走「阿帕拉契小徑」，創下最高齡走完「阿...
阿拉巴馬州83歲的老翁艾柏哈特，7日完成縱走「阿帕拉契小徑」，創下最高齡走完「阿帕拉契小徑」的紀錄。圖為他與一對徒步旅行者的山中相遇。(美聯社)

除此之外，阿帕拉契小徑只是他退休後的健行生涯中的其中一個成就；他曾從加拿大紐芬蘭(Newfoundland)一路走到佛羅里達，也曾沿著66號州際公路，從芝加哥步行到加州。

桑德斯 退休 阿拉巴馬州

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