我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會通過基建法案 史指登4700點新高

北京觀察／六中後再拚經濟 難上加難

89歲拿到物理學博士學位 醫學教授圓了兒時夢想

編譯潘勛／綜合8日電
高齡89歲的史坦納完成心願，在長春藤名校布朗大學取得物理學博士學位。（取自布朗大學）
高齡89歲的史坦納完成心願，在長春藤名校布朗大學取得物理學博士學位。（取自布朗大學）

醫學生涯成功、桃李滿天下的史坦納(Manfred Steiner)心裡始終有個念想，就是要攻讀物理學，如今高齡89歲，他終於完成心願，在長春藤名校布朗大學取得物理學博士學位，也是他的第三個博士頭銜；史坦納博士表示，這個學位他最珍惜，到這年紀終於辦到了。

全國公共廣播電台(NPR)報導，史坦納博士再過幾周就要過90歲生日，他成功通過論文口試之後表示，「我真是高興萬分」。

史坦納成長於維也納，至今講話猶帶奧地利口音；他戲謔指出，自己在布朗大的學生通常形容他講話像個魔鬼終結者(奧地利影星阿諾史瓦辛格主演電影角色)。

二次大戰結束時，史坦納才十多歲，當時便深受物理學吸引，只是在家人建議下，他改而追求醫學生涯；但物理學的夢想始終沒有放下；他自述1950年年代初期還在醫學院讀書時，經常偷溜到理學院旁聽，對當時新出現的學域量子物理學最感興趣。

但史坦納表示，自己對本行的醫學下的工夫也很深，由維也納移民到美國之後，便專心於醫學及血液學，由塔夫茨大學及麻省理工學院畢業，成為布朗大學教授，是大學醫學院血液部門的主任。

史坦納2000年由布朗大學醫學院退休之後，終於能滿足對物理學的心癢難搔，先在麻省理工修課，但得先修很多物理課程，才能獲准攻讀研究所，於是他轉學到布朗大學，以節省通勤時間。

史坦納進展不快，畢竟他已成為祖父，也愛與家人共度時光，健康也是一大考量，但他的物理學分不斷增加，於是過沒多久，他就想再攻讀個博士學位了。

雖然快到90歲才圓了物理博士夢，史坦納表示，自己一生大多光陰用在學院教授醫學，他決不後悔，自己也竭盡全力投入醫學及學術研究。

史坦納給年輕人的忠告是假如有夢想，就去追逐，別放棄，到最後真行不通才改行，但得先逐夢踏實。

與史坦納共事的物理學家表示，史坦納最新的成就啟發不小，振奮學界；他的博士論文超過150頁，另表示只要心智還允許，就打算研究下去，不必實驗室，只消有台電腦跟紙筆就能做了。

美國 退休 電影

上一則

有那麼像？觀眾以為「復仇者聯盟」的他亂入「永恆族」

延伸閱讀

5分局罪案激增 羅斯福公園治安隱患

5分局罪案激增 羅斯福公園治安隱患
NBA／波波維奇接班人還在等 世界杯資格賽教頭先出爐

NBA／波波維奇接班人還在等 世界杯資格賽教頭先出爐
NBA／76人暫不賣西蒙斯？傳12月中後再說

NBA／76人暫不賣西蒙斯？傳12月中後再說
羅斯福公園治安黑洞 曼哈頓區長促市府治理

羅斯福公園治安黑洞 曼哈頓區長促市府治理

熱門新聞

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45
馬斯克。（路透）

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

2021-11-01 21:43
韋斯特伍德（右）厭倦住在倫敦狹小空間、卻要負擔月租1250英鎊的日子，便和女友貝姬（左）、11歲兒子喬斯（中）、狗狗搬進價值5萬英鎊的「帶輪小房子」，大幅降低生活成本。（影片截圖）

厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」

2021-11-01 20:35
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」
巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」
研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關
全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女