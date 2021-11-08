影／伴侶差點要送養…黑貓一見鍾情2年 終有幸福結局

一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。（取材自抖音）

自然中不只人有感情，更有許許多多的動物，會展現出他們富含情感的那一面。最近一則外國社群網站 上的貓咪愛情故事，就打動了許多人。

根據「grape」報導，一位網友「sirnickfury」飼養了一隻黑貓「Nick」，這隻黑貓平常背上裝著一對黑色翅膀，非常逗趣可愛。

兩年前的某天，Nick在散步時，遇到一隻住在附近的母黃貓。Nick很快就對這隻黃貓一見鍾情，而黃貓雖然一開始對Nick抱持警戒姿態，但因為好奇Nick身上的翅膀，於是也開始接近他。兩隻貓就這麼情同意合，經常玩在一起。

後來，黃貓的主人因為健康上的理由必須搬家，而打算將黃貓送到相關單位認養。收到消息的Sirnickfury，於是趕快聯絡對方，希望能讓他來領養黃貓。於是兩隻相愛的貓咪，就在相遇的兩年後，終於可以住在同一個屋簷下。