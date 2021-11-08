我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

影／伴侶差點要送養…黑貓一見鍾情2年 終有幸福結局

編譯中心／綜合報導
一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。（取材自抖音）
一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。（取材自抖音）

自然中不只人有感情，更有許許多多的動物，會展現出他們富含情感的那一面。最近一則外國社群網站上的貓咪愛情故事，就打動了許多人。

根據「grape」報導，一位網友「sirnickfury」飼養了一隻黑貓「Nick」，這隻黑貓平常背上裝著一對黑色翅膀，非常逗趣可愛。

兩年前的某天，Nick在散步時，遇到一隻住在附近的母黃貓。Nick很快就對這隻黃貓一見鍾情，而黃貓雖然一開始對Nick抱持警戒姿態，但因為好奇Nick身上的翅膀，於是也開始接近他。兩隻貓就這麼情同意合，經常玩在一起。

後來，黃貓的主人因為健康上的理由必須搬家，而打算將黃貓送到相關單位認養。收到消息的Sirnickfury，於是趕快聯絡對方，希望能讓他來領養黃貓。於是兩隻相愛的貓咪，就在相遇的兩年後，終於可以住在同一個屋簷下。

@sirnickfury

Caturday love ##blackcat ##gingercat ##catwithwings ##relationshipgoals ##fyp ##gothboy ##dragon

♬ La Vie En Rose - Emily Watts

社群網站

上一則

Rain混搭全新黑色款運動珠寶 皮襯衫這樣穿超級帥

延伸閱讀

影／雪地開車多危險？他肉身示範「轉彎難逃重摔」

影／雪地開車多危險？他肉身示範「轉彎難逃重摔」
選舉日5公投 3項選舉相關未通過

選舉日5公投 3項選舉相關未通過
喬州眾議員葛林拒戴口罩 遭眾議院罰款達1萬餘元

喬州眾議員葛林拒戴口罩 遭眾議院罰款達1萬餘元
忍者貓？他養4隻貓1隻會隱身

忍者貓？他養4隻貓1隻會隱身

熱門新聞

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45
馬斯克。（路透）

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

2021-11-01 21:43
瑪丹娜新照片模仿經典巨星被發現去世的模樣，招來抨擊。（取材自Instagram）

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

2021-10-30 23:27
韋斯特伍德（右）厭倦住在倫敦狹小空間、卻要負擔月租1250英鎊的日子，便和女友貝姬（左）、11歲兒子喬斯（中）、狗狗搬進價值5萬英鎊的「帶輪小房子」，大幅降低生活成本。（影片截圖）

厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」

2021-11-01 20:35

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回