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班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800億

記者陳宛茜／台北報導
班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)
班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯（Banksy）又來了！這位神秘的英國街頭藝術家，上月以自碎畫「垃圾桶中的愛」拍出以1858萬英鎊高價。本月他另一惡搞畫作「加油站的向日葵」又將上場，9日於紐約佳士得拍賣。這幅畫惡搞梵谷名作「向日葵」，釋出此畫者則是英國知名設計師保羅·史密斯( Paul Smith )，三位名人的名氣加乘，此畫估價為美元1200萬至1800萬。

梵谷的系列畫作「向日葵 」，被認為是藝術史上最重要的靜物畫。展示花瓶中的一束向日葵，象徵生命的輪迴。研究者認為，對梵谷而言，向日葵代表著奉獻和忠誠，黃色則是幸福的象徵。然而在班克斯的版本中，象徵生命力的向日葵奄奄一息，花瓣掉落滿地，象徵幸福的黃色也變了調。此一惡搞象徵人類的各種活動逐步摧毀大自然的生命力，這也是班克斯作品反覆出現的主題。

保羅·史密斯對佳士得表示，班克斯最初吸引他的是「他的自信和準確清晰地傳達事物原貌」，如今仍然如此，「他的政治聲明完全切中要害，深刻勇敢，並且始終如一地以現代方式表達。」對他來說，班克斯的「加油站的向日葵」是其作品中的一個標誌，「不僅體現了他作為畫家的能力，還體現了他對全球問題的諷刺幽默。」

英國 加油站 紐約

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