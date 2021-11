洗碗機另類用法 男記者稱能做出「完美牛排」

哥倫比亞廣播公司(CBS)記者喬治(Michael George)日前在社群 平台分享用洗碗機裡料理出完美牛排的方式。

喬治將一塊牛排撒上鹽,放入密封袋真空密封,最後丟進洗碗機最上層「清洗」96分鐘。

真空密封袋確保牛肉不會沾上大量的水和其他物質,洗碗機裡的高溫 和蒸汽則提供完美烹飪牛排的環境。

Omg it actually worked! I cooked a steak in the dishwasher and it came out AMAZING! @MGEatsTheWorld pic.twitter.com/A3ZuiFM0dL