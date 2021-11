女坐馬桶大腿一陣劇痛「像被菸燙到」元凶竟是大蜘蛛

英國 34歲女性凱妮恩(Jo Kenyon)日前在家坐馬桶時,大腿突然一陣劇痛,一看竟發現「元凶」是隻大蜘蛛。她趕緊清洗傷口並打電話諮詢救護人員,對方要她立即就醫以免感染。

凱妮恩入院後,醫生表示幸好她及時就醫,否則傷口可能會化膿,甚至導致致命的敗血症。醫生戳破凱妮恩腿上蜘蛛咬過形成的大水泡,傷口讓她痛得幾乎不能走路。

凱妮恩透露:「被蜘蛛咬的頭幾天走路時真的超痛,後來疼痛又持續好幾周,我一坐下就很不舒服。」

Jo Kenyon, 34, was sat on the toilet when the insect - thought to be a false widow - scurried out and sunk its fangs into her thigh.https://t.co/q78V559y8B