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「大如火雞」這顆馬鈴薯重達7.9公斤 有望破金氏紀錄

編譯張君堯／即時報導
紐西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型馬鈴薯」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。(美聯社)
紐西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型馬鈴薯」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。(美聯社)

紐西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型馬鈴薯」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。

「衛報」報導，這對夫妻柯林（Colin Craig-Brown）和唐娜（Donna Craig-Brown）日前為他們的後院除草，突然科林的鋤頭撞到地下「一大塊東西」，柯林回憶道「我對唐娜說『這一定是我們種植的那些紅薯』，因為其中一些在他們院子裡長得相當茂密」。

不過在兩人嚐了一口後更確定這是一顆馬鈴薯，於是著手從土裡將它挖出來，沒想到這一挖就挖出一顆與大火雞相同大小的「巨型馬鈴薯」、重量更達7.9公斤。

科林和唐娜非常喜歡他們的發現、還將它命名為「道格」（Doug），並表示「我們給它戴上帽子，放在Facebook上，還帶它去散步、給它一些陽光，這一切很有趣，令人驚奇的是它能給人們帶來樂趣」。目前最重的馬鈴薯金氏世界紀錄條是2011年在英國發現的、重量不到5公斤。科林夫婦透露「他們已經向金氏世界紀錄官方申請讓道格得到認可，並正在等待回應」。

有趣的是，這對夫婦不記得他們上一次在花園裡種馬鈴薯是什麼時候，但猜測應該是大約兩三年前，科林稱「這對我來說是個謎，這是大自然的小驚喜之一」。

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