大膽遊客開窗伸手摸獅子 被一聲獅吼嚇到抱頭鼠竄

YouTube近日流傳著一隻影片，可見膽大包天的獵遊旅客打開吉普車的窗戶，伸手輕摸一頭雄獅的背部，隨即引來目露凶光的獅子發生一聲怒吼，將遊客與同伴嚇到抱頭鼠竄。畫面翻攝：Ladbible.com

YouTube近日流傳著一隻影片，可見膽大包天的獵遊（Safari）旅客打開吉普車的窗戶，更伸手輕摸一頭雄獅的背部，隨即引來目露凶光的獅子發生一聲怒吼，將這名遊客與同伴嚇到抱頭鼠竄。

據報導，這隻影片的拍攝地點是坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park），標題開宗明義寫著「仍是有史以來最愚蠢遊客？」

影片來源：YouTube

影片一開始就可見到吉普車的窗戶已被拉開，一位遊客的神情就像在起鬨，攝影 者則向前探過身子，將左手伸出窗外，在背對著他們的雄獅背上輕輕摸了一下，接著趕緊退回吉普車內，一開始就入鏡的同伴則是舉起手機 拍照。

然而，不知道是吉普車內傳出的聲音，又或是攝影者再次靠近窗戶觀看的動作引起獅子注意，只見牠一邊轉身、一邊抬起頭來，目露兇光地望向車內。就在攝影者跟同伴不安地向後退時，獅子將嘴巴微微張開，擺出威嚇的姿態，隨即有人直喊「關上窗戶！」。

儘管攝影者的同伴努力想拉上窗戶，卻疑似因一時心慌意亂而不得要領，隨後更被獅子的微微一跳與一聲獅吼嚇到躲起來，直到最後才有人用力把車窗關上。此時，攝影鏡頭拍到獅子就站在吉普車不遠處，雙眼仍然盯著車內不放。

據報導，有網友看過影片後留言表示，「我有時候想知道進化到底是哪裡出問題…」、「獅子像是『我只是想碰碰你的背…用我的牙齒』」、「其實，獅子很有禮貌」跟「愚蠢的旅行或愚蠢的人參加旅行？」