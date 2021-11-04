我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

日賽馬取名「Sumomomomomomomomo」播報賽況主播超崩潰

體育新聞組／綜合報導
日本賽馬「Sumomomomomomomomo」因名字特殊爆紅。（截圖自東京シティ競馬(TCK)官方推特）
日本賽馬「Sumomomomomomomomo」因名字特殊爆紅。（截圖自東京シティ競馬(TCK)官方推特）

日本賽馬圈近來吹起「珍奇馬名」的風潮，其中一匹名為「Sumomomomomomomomo」（日文為スモモモモモモモモ）的母賽馬，因名字超長、超難念，成為最考驗賽馬主播咬字的名字，而近日牠拿下生涯首勝，讓主播激動地不停重複且精準地喊出名字的影片，在網路瘋傳暴紅。

在海內外擁有高人氣、全日本名字最難念的賽馬「Sumomomomomomomomo」，1日終於在東京大井賽馬場一場3歲馬的賽事中拿下首勝。據日媒Sirabee報導，牠在最後一個彎道時突然拔足狂奔「衝出來」，一口氣超越領先集團奪下勝利，此外這也是牠從2020年12月首次亮相起，連敗11次後首次拿下的勝利。

除了奪冠受矚，該場比賽主播在播報賽況時，多次精準念出賽馬名「Sumomomomomomomomo」，即使在比賽最高潮、情緒激動時，也沒有結巴或吃螺絲地進行實況轉播「Sumomomomomomomomo趕上來了」、「Sumomomomomomomomo取得壓倒性勝利」、「Sumomomomomomomomo贏得漂亮」，被網友大讚專業「轉播太厲害了」、「讓主播哭泣的馬名」、「糟糕我笑了」，也有粉絲為牠終於取勝感到開心。

「Sumomomomomomomomo」的取名由來，其實是取自繞口令「酢桃も桃も桃のうち」（sumomo mo momo mo momo no uchi），意思是李子和桃子都是桃子的一種，據馬主「井上久光」表示，取這樣的名字是為了讓馬迷開心。除了「Sumomomomomomomomo」外，其實還有一隻也是3歲的母馬，名叫「Nanananananairo」（日文為ナナナナナナイロ），名字據說是取自日本女團Perfume的曲名。

日本 東京

上一則

「搖搖、擠壓、噴出來」他控披薩店番茄醬包裝含性暗示

延伸閱讀

影／記者直播佛州鬼屋「身手矯健還翻滾」驚嚇反應暴紅

影／記者直播佛州鬼屋「身手矯健還翻滾」驚嚇反應暴紅

真的「媛媛」不絕...推銷媛賣車也賣肉 嬌喊「爸爸」

真的「媛媛」不絕...推銷媛賣車也賣肉 嬌喊「爸爸」
華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」 傳媒界譴責

華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」 傳媒界譴責
舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

熱門新聞

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

2021-10-27 22:34
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

2021-10-28 21:08
瑪丹娜新照片模仿經典巨星被發現去世的模樣，招來抨擊。（取材自Instagram）

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

2021-10-30 23:27
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

2021-10-27 15:48
馬斯克。（路透）

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

2021-11-01 21:43

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？