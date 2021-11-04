日賽馬取名「Sumomomomomomomomo」播報賽況主播超崩潰

日本賽馬「Sumomomomomomomomo」因名字特殊爆紅。（截圖自東京シティ競馬(TCK)官方推特）

日本 賽馬圈近來吹起「珍奇馬名」的風潮，其中一匹名為「Sumomomomomomomomo」（日文為スモモモモモモモモ）的母賽馬，因名字超長、超難念，成為最考驗賽馬主播咬字的名字，而近日牠拿下生涯首勝，讓主播激動地不停重複且精準地喊出名字的影片，在網路瘋傳暴紅。

在海內外擁有高人氣、全日本名字最難念的賽馬「Sumomomomomomomomo」，1日終於在東京 大井賽馬場一場3歲馬的賽事中拿下首勝。據日媒Sirabee報導，牠在最後一個彎道時突然拔足狂奔「衝出來」，一口氣超越領先集團奪下勝利，此外這也是牠從2020年12月首次亮相起，連敗11次後首次拿下的勝利。

除了奪冠受矚，該場比賽主播在播報賽況時，多次精準念出賽馬名「Sumomomomomomomomo」，即使在比賽最高潮、情緒激動時，也沒有結巴或吃螺絲地進行實況轉播「Sumomomomomomomomo趕上來了」、「Sumomomomomomomomo取得壓倒性勝利」、「Sumomomomomomomomo贏得漂亮」，被網友大讚專業「轉播太厲害了」、「讓主播哭泣的馬名」、「糟糕我笑了」，也有粉絲為牠終於取勝感到開心。

「Sumomomomomomomomo」的取名由來，其實是取自繞口令「酢桃も桃も桃のうち」（sumomo mo momo mo momo no uchi），意思是李子和桃子都是桃子的一種，據馬主「井上久光」表示，取這樣的名字是為了讓馬迷開心。除了「Sumomomomomomomomo」外，其實還有一隻也是3歲的母馬，名叫「Nanananananairo」（日文為ナナナナナナイロ），名字據說是取自日本女團Perfume的曲名。