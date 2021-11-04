1杯下去渾身舒坦？復旦上醫「病歷卡奶茶」網路暴紅

復旦大學上海醫學院自製一款病歷卡奶茶，在網路上暴紅。（取材自澎湃新聞）

復旦大學上海醫學院自製的「病歷卡奶茶」近日在網路暴紅，這款奶茶外層包裝風格就像醫師開具的處方單，包裝上印有「內服良藥」、「妙手回春」等字樣，網友表示「一杯下去渾身舒坦」。

澎湃新聞報導，這款「病歷卡奶茶」包裝上寫著「一次_杯、一日_次，有必要時，可加服_次」等，吸管還設計了復旦上醫相關的路標，如醫學院路、楓林路、同生西路等，讓該校學生非常有感，許多網友表示「怪不得一天不喝奶茶就渾身難受，原來是藥不能停」、「想來一杯」。

目前病歷卡奶茶」奶茶在學校熱銷，網上熱度也居高不下。一名復旦大學學生表示，奶茶店的生意很火爆，「感覺排隊的人非常多，大家熱情非常高」。這名學生說，自己點了一杯焦糖奶茶五分糖，喝起來口感稍微有些清淡，感覺基本沒放糖。也有喝過奶茶的學生說，其實它是口味偏淡的正常奶茶，但勝在包裝有創意。

「奶茶這麼紅火，我們店裡很多員工現在也很有成就感。」茶店店長楊振揚表示，奶茶的銷售很好，每一杯奶茶做出去後師生都覺得不錯，這讓每個員工也很開心。

該奶茶目前僅復旦大學校內人員可以購買，購買需使用校園卡。