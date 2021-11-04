「搖搖、擠壓、噴出來」他控披薩店番茄醬包裝含性暗示

英男控必勝客番茄醬包裝字樣充滿「性暗示」。（取材自推特）

英國 31歲男性尚恩（Adrian Shann）10月20日到家附近必勝客用餐時，看到店裡自家生產番茄醬包裝上字樣，認為有「性暗示」意味，極為不妥。

尚恩解釋：「包裝上寫著：『搖搖、擠壓、噴出來（Shake, Squeeze and Squirt）』聽起來就像約炮App 上的用字遣詞。我不明白怎麼會有人把這句話放一起，太可怕了。」

“Adrian Shann visited a venue… where he took issue with the words 'Shake, Squeeze and Squirt' that were printed on the condiment.”

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Guy who definitely masturbates gets mad at ketchup bottle for reminding him he jerks off.



We ALL do buddy. Grow up! https://t.co/fBfX0cKbKy — MaryJane VanCough (@MJVanGogh) October 31, 2021

尚恩提到必勝客是家庭餐廳，如此行徑令他擔憂。尚恩說當天他聽到隔壁桌爸媽看到這個番茄醬上的用語笑了，一旁孩子問他們原因。尚恩表示：「如果我帶著侄女來必勝客用餐，我會擔心要面對這種事。」

尚恩發電子郵件給必勝客指責他們「在人們吃飯時，扭曲了他們的想法」，但很失望沒有收到必勝客回應。

稍後必勝客接受媒體訪問指出：「我們無意讓客人感到不舒服，如果您最近來用餐受到任何冒犯，我只能針對個別客人道歉。我們餐廳所有番茄醬包裝上的用詞長久以來都是這麼標示，並無特定意義。很遺憾客人聯想到那個方向（性暗示）。」

尚恩不滿意必勝客的回覆，表示：「人們應該無法再將這個『醬』單純視為番茄醬了，這明顯性暗示強烈。」尚恩透露自己已聯繫國會議員愛瑪哈迪（Emma Hardy），希望必勝客改善。

但多數網友對尚恩的大動作不以為然，表示：「感覺他想拗必勝客請吃一頓飯」、「想太多了吧！」、「我每周五都在我的炸魚薯條上『搖搖和噴射』，把我關起來啊！」