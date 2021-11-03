這個原因…讓「007龐德」愈來愈吃不起米其林餐廳？

美國國家經濟研究所兩位經濟學家表示，龐德常外出用餐，而且都走高檔消費路，圖為詹姆士龐德最新電影「007：生死交戰」劇照。（路透）

在「007」電影中，觀眾都知道主角詹姆士龐德 殺人不眨眼，卻很少留意到他在餐廳消費的購買力，但在一份嚴肅的研究發現，當今龐德愈來難擺闊，主要是英鎊貶值的關係。

美國國家經濟研究所（NBER）經濟學家Julianne Treme和Thomas J. Weiss在論文指出：「他（龐德）常外出用餐，而且都走高檔消費路線」。這些用餐場面在007原著小說 作者佛萊明（Ian Fleming）和後續的龐德短篇小說作家筆下表露無遺。

這兩位經濟學家建構出有關龐德預估薪資和他在法國餐廳消費的資料。根據分析，劇中龐德的購買力日益下滑，這個現象在1999年歐元問世後特別明顯，主因歐元對英鎊升值。

報告說：「以一籃子奢侈品來計算，包括每周一次攜伴前往法國餐廳享用晚餐和紅酒在內，在佛萊明1950至1960年代筆下的龐德，這些用餐成本占他年薪比重18%（以當前匯率計算）。」

報告顯示，在歐元啟用後，這筆費用對龐德的年薪占比平均提高到26%。到2019年，這筆費用約占龐德年薪的三分之一。

為整理龐德的預估餐費，這兩位經濟學家仔細找出小說中龐德造訪過的所有餐廳，其中有23家位於法國，除了兩家餐廳，其他均獲選為米其林指南推薦餐廳。

他們兩人採用米其林指南推薦餐廳的價格，推算龐德的餐費，取樣的餐廳從米其林三星餐廳到知名小酒館都有。

此外，在佛萊明1955年的小說「太空城」中，提到龐德年薪為1500英鎊，幾乎是英國 民眾當時平均年所得的3.5倍。兩位經濟學家按英國同職等的公務員每年調漲6.3%，來估算他目前的薪資水準。