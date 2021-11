澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲 4歲小女孩克莉歐(Cleo Smith)日前與家人外出露營離奇失蹤,經過警方與民間大規模搜尋,18天後終於傳出好消息,警方在一間上鎖的房屋內找到平安無事的克莉歐。

英國BBC報導,克莉歐與父母上月16日到澳洲西部卡納芬(Carnavon)附近一座露營地露營,清晨其母親睡醒發現隔壁帳篷的門是打開的、克莉歐也失蹤。此案讓當局出動陸海空三路搜查,警方更懸賞高達100萬澳元(約74.6美元)、希望各界提供線索。

不過接下來仍未見到克莉歐的身影,直到3日傳出好消息。警方在當地時間凌晨1時左右來到卡納芬一處民宅,破門而入後在其中一個房間裡發現小女孩,經過員警詢問、她清楚表示「我名字叫克莉歐」。目前克莉歐已經和父母團聚,其母親在Instagram上激動地表示「我們的家庭又完整了」。

目前警方拘留了卡納芬當地一名男子,並希望從中獲得有用的資訊。

卡納芬鎮長史密斯(Eddie Smith)對終於找到克莉歐感到相當激動,表示「過去18天我們既焦慮又擔憂,現在的我忍不住有股情緒湧現上來」。就連剛參加完COP26 峰會的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也在推特發文表示「這是令人欣慰的好消息」。

What wonderful, relieving news.



Cleo Smith has been found and is home safe and sound.



Our prayers answered.



Thank you to the many police officers involved in finding Cleo and supporting her family.