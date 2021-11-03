澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲小女孩克莉歐（右）日前與家人外出露營離奇失蹤，經過警方與民間大規模搜尋，18天後終於傳出好消息，警方在一間上鎖的房屋內找到平安無事的克莉歐。圖為克莉歐與母親合照（取材自Instagram）

澳洲 4歲小女孩克莉歐（Cleo Smith）日前與家人外出露營離奇失蹤，經過警方與民間大規模搜尋，18天後終於傳出好消息，警方在一間上鎖的房屋內找到平安無事的克莉歐。

英國BBC報導，克莉歐與父母上月16日到澳洲西部卡納芬（Carnavon）附近一座露營地露營，清晨其母親睡醒發現隔壁帳篷的門是打開的、克莉歐也失蹤。此案讓當局出動陸海空三路搜查，警方更懸賞高達100萬澳元（約74.6美元）、希望各界提供線索。

不過接下來仍未見到克莉歐的身影，直到3日傳出好消息。警方在當地時間凌晨1時左右來到卡納芬一處民宅，破門而入後在其中一個房間裡發現小女孩，經過員警詢問、她清楚表示「我名字叫克莉歐」。目前克莉歐已經和父母團聚，其母親在Instagram上激動地表示「我們的家庭又完整了」。

目前警方拘留了卡納芬當地一名男子，並希望從中獲得有用的資訊。

卡納芬鎮長史密斯（Eddie Smith）對終於找到克莉歐感到相當激動，表示「過去18天我們既焦慮又擔憂，現在的我忍不住有股情緒湧現上來」。就連剛參加完COP26 峰會的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在推特發文表示「這是令人欣慰的好消息」。