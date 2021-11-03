我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

日本電車殺人案 電車宅靠1知識破解2道關卡神救援

聯合新聞網／綜合報導
日本東京地鐵京王線特急電車於10月31日，24歲的男子服部恭太扮成「小丑」犯頭無差別殺人一案，釀成17傷，其中一名60多歲的男子則是重傷，事發當時不少乘客跳窗自保。（取材自推特）
日本東京地鐵京王線特急電車於10月31日，24歲的男子服部恭太扮成「小丑」犯頭無差別殺人一案，釀成17傷，其中一名60多歲的男子則是重傷，事發當時不少乘客跳窗自保。（取材自推特）

日本東京地鐵京王線特急電車於10月31日萬聖節當天，一名24歲的男子服部恭太扮成「小丑」犯頭無差別殺人一案，釀成17傷，其中一名60多歲的男子則是重傷，意識不明。事發當時由於不少乘客跳窗自保，一名「電車宅」依靠平時累積的電車知識，當下開啟了車門，讓網路社群大讚他是真英雄。

京王線特急電車遭到攻擊後，電車駕駛雖在到站後緊急停車，但由於電車未對準月台上的閘門導致無法正常開啟，不少乘客情急下開窗跳車，但同在電車上的一名「電車宅」，靠平時累積的電車知識，知道如何在危急時手動開啟車門，徒手扳開電車門上的紅色手動開門把手，該名男子事後在推特上PO出當時徒手扳開門栓、雙手因此烏漆麻黑的照片，讓社群平台上的網友讚他「真英雄」。

一名署名「もっちゃん@多忙桜餅たん」的推特網友PO出一張「黑手照」，並說「這是觸到站台門和門栓的手」，由於平常就不斷在補充電車知識，知道緊急手動面板就在門的正上方，在事發後他冷靜打開面板拉下「紅色把手」，讓該節的車廂門順利開啟。

但日本有些車站仍有一道在月台上自動安全閘門，該名網友表示，月台上設有緊急閘門開啟按鈕，仍要開這第二道關卡才能讓乘客順利逃生。從當時乘客逃生的畫面中可以得知，許多人跳窗時是一腳跨出窗外，一腳再踩在月台閘門的頂端才勉強逃出。

而以北捷為例，車廂內的手動開啟車門紅色手把，使用相當方便，位置就在車門的旁邊，只要拉紅色把手，並往開門方向旋轉90度，即可開啟；月台閘門部分，開啟車門後，閘門上即有另一組紅色把手，用力扳開即可。提醒民眾，若閘門為人為開啟，在10秒後會自行關閉。

電車上的一名「電車宅」，靠平時累積的電車知識，知道如何在危急時手動開啟車門，徒手...
電車上的一名「電車宅」，靠平時累積的電車知識，知道如何在危急時手動開啟車門，徒手扳開電車門上的紅色手動開門把手，該名男子事後在推特上PO出當時徒手扳開門栓、雙手因此烏漆麻黑的照片。（取材自推特）

社群 推特 日本

上一則

熊闖入自家 80歲勇伯「毆打熊鼻好幾下」赤手空拳擊退

延伸閱讀

岸田經濟學 聚焦三大決策

岸田經濟學 聚焦三大決策
想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境

想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境
萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？
影／東京電車殺人案 「小丑」無悔意 懊惱沒能如計畫殺人

影／東京電車殺人案 「小丑」無悔意 懊惱沒能如計畫殺人

熱門新聞

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

2021-10-27 22:34
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

2021-10-28 21:08
瑪丹娜新照片模仿經典巨星被發現去世的模樣，招來抨擊。（取材自Instagram）

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

2021-10-30 23:27
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

2021-10-27 15:48
馬斯克。（路透）

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

2021-11-01 21:43

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長