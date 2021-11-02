對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

亞馬遜計畫2022年Q4首次發射網路衛星，由ABL Space公司的RS1火箭搭載升空。(取材自Amazon官網)

亞馬遜 （Amazon）周一宣布，計畫2022年第四季首次為柯伊伯計畫（Project Kuiper）發射網路衛星。

亞馬遜向美國 聯邦通訊委員會（FCC）提交了發射和運行兩顆原型衛星（KuiperSat-1和KuiperSat-2）的請求，將由ABL Space公司的RS1火箭搭載升空。

這兩顆衛星會測試亞馬遜通訊和連網的基礎設施，與該公司在美國德州 、南美洲和亞太區的地面站連結。

亞馬遜也計畫在德州麥卡洛克市（McCullock）測試早期的客戶端衛星天線，該公司描述這是「低成本客戶終端設備」。兩顆衛星預計每天與位於德州的天線連線4到5分鐘。

Project Kuiper打算在近地低軌道建立由3236顆衛星組成網路，為全球各地提供高速連網環境。FCC去年批准了亞馬遜的計畫，亞馬遜說，會在這項計畫「投資超過100億美元」。一旦在軌道上部署578顆衛星，Project Kuiper就能開始提供早期服務。

亞馬遜上周宣布，將在競爭日益激烈的高速衛星網路領域，與美國電信巨擘Verizon共同合作。

Project Kuiper準備與馬斯克旗下SpaceX的Starlink網路正面交鋒。另有其他網路計畫各處於不同的發展階段，包括英國的OneWeb、貝萊德支持的Astranis、直接用智慧手機連接衛星網路的AST SpacMobile、洛克希德馬丁與新創事業Omnispace的合作，以及加拿大衛星營運商Telesat的Lightspeed計畫。

亞馬遜的Project Kuiper的團隊正穩定成長，目前已逾750人，預計明年會再招聘「數百人」。亞馬遜在華盛頓州雷蒙德市（Redmond）建造了21萬9000平方英呎的設施，用來測試和製造衛星，還計畫再增加一個2萬平方英尺的設施。