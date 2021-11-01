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聯邦新規：百人以上企業 須給有薪疫苗假

記者張聲肇／綜合報導
白宮官員1日表示，聯邦防疫規定細則將增加「百人以上企業須給員工有薪疫苗假」一項，接種後若有副作用須請病假，亦應給薪。圖為抗議者集(美聯社)在愛阿華州議會，反對強制接種疫苗。(美聯社)
白宮官員1日表示，聯邦防疫規定細則將增加「百人以上企業須給員工有薪疫苗假」一項，接種後若有副作用須請病假，亦應給薪。圖為抗議者集(美聯社)在愛阿華州議會，反對強制接種疫苗。(美聯社)

白宮官員1日表示，聯邦防疫規定細則將增加「百人以上企業須給員工有薪疫苗假」一項，接種後若有副作用須請病假，亦應給薪。

防疫規定要求中、大型企業規定員工必須接種新冠疫苗，否則定期檢測，白宮預算辦公室根據聯邦職業安全與健康管理局「病疫期間緊急標準」規定，預定本周內公布新的實施細則。

新增的實施對象是公司行號，不論員工是否集中一地辦公，總數達百人即須遵守。與聯邦單位有業務來往的民間公司，已在規定範圍之內。

若有副作用 也可請帶薪病假

勞工部發言人說，受此規定規範的雇主，除非已要求員工不打疫苗，就得定期檢測並於上班時間戴口罩，否則必須「制定、實施、強制執行新冠病疫疫苗政策。」新規定要求雇主提供有薪假讓員工接種疫苗，接種後若有不良反應，須請假休養調理，病假期間也不得扣薪。

白宮預算管理局已檢討完畢職業安全與健康管理局的新規定，預定幾天內就會在聯邦公報上公布實施。

白宮在公布今天這則新規定時，另外提到聯邦政府承包商可自行決定如何處理拒絕接種疫苗的員工。

拜登總統9月簽署行政命令，規定所有聯邦政府承包商的員工，最晚須於12月8日之前打完(兩劑)疫苗，結果，美國航空、西南航空等大型企業，有部分員工抗拒不打。

西南航空執行長已言明，他不會開除拒打疫苗的員工。

疫苗 白宮 檢測

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