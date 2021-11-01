厭倦高房租…一家三口搬進無法站直的「帶輪小房子」

韋斯特伍德（右）厭倦住在倫敦狹小空間、卻要負擔月租1250英鎊的日子，便和女友貝姬（左）、11歲兒子喬斯（中）、狗狗搬進價值5萬英鎊的「帶輪小房子」，大幅降低生活成本。（影片截圖）

32歲英國 男性韋斯特伍德（David Westwood）厭倦住在倫敦 狹小空間、卻要負擔月租1250英鎊（約1709美元）的日子，便和女友貝姬（Becky）、11歲兒子喬斯（Joss）、狗狗搬進價值5萬英鎊的「帶輪小房子」，大幅降低生活成本。

韋斯特伍德提到帶輪小房子（tiny house on wheels，意指有輪子的移動式車屋）和一般住所非常不同，「每3到4天，我們得加滿250公升水箱，以供淋浴、洗衣和洗碗用。我們還有一個10公升的飲用水水箱，每2到3天要加水1次。」

韋斯特伍德表示小房子裡面一應俱全，有客廳、廚房、餐廳、大淋浴間，二樓還有兩間臥室。他們使用的家具跟電器也是一般尺寸，不是縮小版的，甚至雙人床還是特大尺寸，不是一般較小的雙人床。只是空間無法塞進樓梯，只能使用梯子上下樓。

小房子1樓挑高約183公分，2樓挑高僅約123公分，成人無法站直身體。

但韋斯特伍德和貝姬都對現在的小房子感到很滿意，韋斯特伍德指出：「住進小房子確實有很多必須妥協的事，但我認為利大於弊。我不想以任何其他方式生活，甚至將來考慮住進比現在小的空間。」

韋斯特伍德說過去6年「浪費」數萬元英鎊支付租金 ，直言：「真希望我們更早就搬進這間小房子」。

來源：Living The Tiny Life