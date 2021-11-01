疫情流行下 vax獲選牛津字典2021年度代表字

英國牛津英語大辭典公布今年代表字是vax（疫苗）。圖為vax相關字，anti-vaxxer，名詞，為反對接種疫苗者。Getty Images

英國 牛津英語大辭典公布今年代表字是vax（疫苗 ）。由於疫情流行，疫苗相關字頻繁出現，如「未接種疫苗」（unvaxxed）或「反疫苗者」（anti-vaxxer）等字使用率大增。

英國廣播公司（BBC）報導，牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary，OED）資深編輯麥佛遜（Fiona McPherson）表示，vax是顯而易見的選擇，因為今年這個字「帶來的影響最醒目」。

麥佛遜說：「它（的用法）至少回溯至1980年代。但根據我們的語料庫，在今年以前它都很少用到。」

「再加上它具有組成其他字的多變性，例如『疫苗自拍照』（vaxxie）、『疫苗馬拉松』（vax-a-thon）或『炫耀已打疫苗者』（vaxinista），使得vax顯然鶴立雞群。」

vax或vaxx兩種拼法都通用，但單一x的拼法較常見。以下是牛津英語大辭典對vax相關字的定義：

●vax，名詞，疫苗或接種疫苗。

●vax，動詞，（使某人）接受疫苗治療，以對某個疾病產生抗體；接種疫苗。

●vaxxie，名詞，在接種疫苗過程中或緊接前後的自拍照，尤其是接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且通常在社群媒體 分享。

●anti-vax，形容詞，反對接種疫苗的。

●anti-vaxxer，名詞，反對接種疫苗者。

●double-vaxxed，形容詞，已接種2劑疫苗的。

英文最早出現vax一字是在1799年，它的衍生字vaccinate和vaccination則皆在1800年才出現。

所有這些字都是源於拉丁字vacca，意思是母牛。根據牛津英語大辭典的說法，這是因為在1790年代末期和1800年代初期，英國內科醫生暨科學家詹納（Edward Jenner）創先驅利用牛痘來研發天花疫苗，而牛痘是通常發生在母牛身上的一種溫和傳染病。