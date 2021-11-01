印尼親子餐廳搭「魷魚」生意旺　一掃疫情陰霾

雅加達一家親子餐廳近期搭上韓劇魷魚遊戲風潮，服務生穿上魷魚遊戲劇中衣服與小朋友玩椪糖遊戲。（中央社）

韓劇魷魚遊戲 全球爆紅，印尼有餐廳業者腦筋動得快，讓服務生穿上劇中的粉紅色連身衣並戴上面具，帶消費者玩劇中遊戲，讓大人小孩同樂，一掃生意受疫情 影響2年的陰霾。

Netflix韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）自9月17日上線以來，在全球掀起一股旋風，首播後4週便吸引1.42億用戶觀看，不僅登上美國等94個國家地區收視冠軍，也一躍成為Netflix最多人觀看的影集，東南亞也掀起一股餐廳搭「魷魚遊戲」的風潮。

這家在雅加達的草莓咖啡（Strawberry Cafe）本就是主打用餐兼玩遊戲的親子餐廳。2019年底搬到現在新店址不久就發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2年期間辛苦經營，最近因結合魷魚遊戲的概念而爆紅，成為人潮排隊的店。

雅加達一家親子餐廳近期搭上韓劇魷魚遊戲風潮，服務生穿上魷魚遊戲劇中衣服與小朋友玩椪糖遊戲。（中央社）

草莓咖啡的老闆普特拉（Putra Priyadi）之前接受中央社訪問表示，20年前開業時可說是印尼首家提供遊戲的親子餐廳，店內有超過1000種遊戲，並有服務生教消費者玩。他看了魷魚遊戲後，覺得劇中遊戲很有趣，就想把這些遊戲帶到店裡。

普特拉說，要實現這個想法，剛開始覺得有點難，包括如何訂製劇中服裝、設計接連闖關活動等挑戰很大；「但我們動作很快」，在很短的時間內完成123木頭人、椪糖、彈珠這3種遊戲的規劃設計，主要是讓小孩玩，獲勝者可獲頒獎品。

這家餐廳推出結合魷魚遊戲的主意後，大受消費者歡迎，週末更是人潮滾滾。普特拉說，「很開心看到客人都很喜歡」，特別是有很多人遠道而來，「我也感到訝異」，看到客人玩得開心、大笑、很興奮，「我自己也覺得很滿足」。

雅加達一家親子餐廳近期提供韓劇「魷魚遊戲」中的123木頭人等遊戲，供消費者同樂，大人小孩都玩得開心。（中央社）

普特拉說，他本來就喜歡看韓劇，「因為劇情都跟我猜的不一樣，超乎預期」。看魷魚遊戲時，總讓他覺得驚奇連連，跟其他劇不一樣。

普特拉的妻子陳嘉安協助經營餐廳。陳嘉安說，她和普特拉都熱愛電影，搬到新店址後，兩人決定將餐廳外觀及一樓打造成類似美國科幻電影阿凡達（Avatar）的情境，店內部分座椅也用盪鞦韆，營造在森林遊戲、用餐的氛圍。

陳嘉安說，普特拉是廚師，擺盤別有巧思，「餐點端上桌，客人就會拿手機拍照」，加上餐廳設計、以遊戲為號召等特色，這樣的氣氛是餐廳的大賣點。疫情爆發後，政府幾度限制不得內用，「我們大約一年沒有客人」，也曾因疫情被迫停業好幾個月，近來疫情趨緩才逐漸恢復，加上結合魷魚遊戲，客人突然大增，收益起飛。

消費者泰莎（Tessa）說，她是魷魚遊戲的粉絲，也追其他的韓劇，餐廳老闆將魷魚遊戲劇中遊戲帶到餐廳玩的主意很讚，「很聰明」，餐飲業的生意普遍受疫情影響而低落，但老闆通曉流行趨勢，因此吸引消費者回流。