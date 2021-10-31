圖輯／分離近600天…澳洲解除鎖國 親友機場淚擁

澳洲歷經近600天的防疫鎖國後，海外公民未獲許可不得入境的禁令1日終於解除，讓許多親友得以重逢。（路透）

歷經近600天的防疫鎖國後，澳洲 終於鬆綁邊境 限制，雪梨國際機場 今天上演一幕幕感人畫面，久別重逢的親友在機場熱淚盈眶、激動相擁。

法新社報導，海外公民未獲許可不得入境澳洲的禁令今天終於解除，澳洲兩大城雪梨和墨爾本如今開放完整接種疫苗的澳洲人民入境，且毋須接受任何隔離檢疫措施，讓受困海外的澳洲民眾有機會趕在聖誕節前返家團圓。

歷經將近600天，澳洲終於開放完整接種的海外公民入境不用隔離，雪梨機場工作人員1日發給當天第一架抵達的航班旅客一朵花。（歐新社）

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，澳洲去年3月20日實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，幾乎暫停所有國際旅客入境，還被批評人士稱為「隱士國家」。

親人被迫分散於各大洲，數以萬計澳洲公民困在海外，取得入境許可者被迫支付數千美元，還必須同意關在防疫旅館14天。

澳洲鬆綁鎖國防疫政策後，這一家人1日終於在雪梨機場團聚。（路透）

澳洲航空公司（Qantas）停飛多數航班逾18個月，執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，恢復國際定期航班實屬「睽違已久」。「看到澳洲民眾在經歷這麼久的分離後與摯愛團聚，真的很棒。」

總理莫里森（Scott Morrison）也說，這對澳洲來說是個「大日子」，還在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，澳洲現已「準備起飛」。

終於見到年幼孫女 祖母喜極而泣

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，首架免隔離班機今天降落雪梨機場，國際線旅客紛紛擁抱久別將近2年的至親友人。

隨著海外班機在今天黎明前陸續抵達雪梨，機場出現一幕幕感人的團圓畫面，旅客步出機場大門後，奔向殷殷期盼的接機親友懷抱。

澳洲海外公民1日得以不用隔離入境，一位孩童穿著全身防護裝入境，被家人迎接。（歐新社）

這對情侶在分離多日後，終於在雪梨機場團聚。（路透）

東妮（Toni）和提歐（Theo）拿著「歡迎回家」的氣球和藍色泰迪熊走進機場，要迎接他們從未謀面的孫女艾蜜利亞（Emilia）。

67歲的東妮說：「女兒帶著孫女從西班牙飛過來，我們自2019年起就沒見到她了。」

「她的班機一直被取消，不過她已經很幸運了，因為她本來可能還要隔離。」見到女兒梅麗莎（Melissa）走出大門，東妮忍不住喜極而泣。

已經當祖母的黛比‧達皮斯（Deb Dapice）終於與孫子羅伯特團聚。（歐新社）

澳洲開放國境，準備離境的旅客與家人道別。（路透）

儘管Delta變異株疫情讓雪梨和墨爾本封城數月，直到近日才解封，澳洲整體COVID-19病例仍較其他國家低了許多，迄今僅累計17萬500多人染疫、1735人病故。