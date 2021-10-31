我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

小女兒太可愛 義名媛Chiara萬聖節扮「阿達一族」

記者吳曉涵／台北報導
Chiara Ferragni一家四口扮成「阿達一族」。（取材自Instagram）
Chiara Ferragni一家四口扮成「阿達一族」。（取材自Instagram）

義大利時尚網紅Chiara Ferragni一家四口經常在Instagram上分享搞笑的日常，看得出全家人相處模式非常活潑有趣，夫妻互整的戲碼也經常上演，吸引全球超多粉絲關注。這幾天他們也玩起了萬聖節的變裝遊戲，繼前天小女兒的Vittoria粉紅章魚裝，最新曝光的照片是他們一家四口打扮成經典電影「阿達一族」（The Addams Family）的成員，變身成The Ferragnez Family。雖然表面看來是暗黑風格，但超可愛的一對兒女完全搶鏡，又讓整個畫面變成讓人融化的溫馨全家福。

Chiara Ferragni一家四口扮成阿達一族。（取材自Instagram）
Chiara Ferragni一家四口扮成阿達一族。（取材自Instagram）

兒子Leo打扮成「阿達一族」長子普斯利、Vittoria則化身女兒星期三。（取材...
兒子Leo打扮成「阿達一族」長子普斯利、Vittoria則化身女兒星期三。（取材自Instagram）

最有趣的是Vittoria的星期三造型，因為原著中星期三的兩條辮子就是最標誌性的...
最有趣的是Vittoria的星期三造型，因為原著中星期三的兩條辮子就是最標誌性的造型元素，但還是小北鼻的Vittoria沒辦法編辮子，用一頂超大頂的毛線假髮代替，效果更萌。（取材自Instagram）

「阿達一族」是改編自漫畫家查理斯亞當斯作品的電影，歷史上翻拍過多次，也被做成動畫過。這次Chiara Ferragni全家扮演的分別是「阿達一族」中的爸媽高魔子和魔帝女，兒子Leo則是他們的長子普斯利，Vittoria則化身女兒星期三。

「阿達一族」是改編自漫畫家查理斯亞當斯作品的電影，歷史上翻拍過多次，也被做成動畫...
「阿達一族」是改編自漫畫家查理斯亞當斯作品的電影，歷史上翻拍過多次，也被做成動畫過。（取材自IMDb）

Chiara全家造型完全複製原著中的安排，包括高魔子的直條紋西裝、魔帝女的喇叭袖洋裝和普斯利的黑白條紋衣。最有趣的是小女兒Vittoria的星期三造型，因為原著中星期三的兩條辮子就是最標誌性的造型元素，但還是七個月大小北鼻的Vittoria沒辦法編辮子，用一頂超大頂的毛線假髮代替，效果更萌。

回顧去年，Chiara Ferragni一家打扮成「鯊魚寶寶」（Baby Sha...
回顧去年，Chiara Ferragni一家打扮成「鯊魚寶寶」（Baby Shark）。（取材自Instagram）

回顧去年，Chiara Ferragni一家打扮成「鯊魚寶寶」（Baby Shark），那時候妹妹Vittoria還沒有出生，現在一家四口可以扮演更多角色，也讓人超期待明年同一時間The Ferragnez Family又會變身成什麼有趣的主題。

電影 義大利 亞當斯

上一則

蘋果傳明年推出AR兼VR頭戴裝置 走高價路線

下一則

圖輯／分離近600天…澳洲解除鎖國 親友機場淚擁

延伸閱讀

向佐一家三口出遊 郭碧婷變圓潤

向佐一家三口出遊 郭碧婷變圓潤
瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬
日本餐廳吃飯放鳥籠造型「燈籠罩」網傻眼：超尷尬

日本餐廳吃飯放鳥籠造型「燈籠罩」網傻眼：超尷尬
跟風買「魷魚」鬼娃 她收實品嚇傻 網笑：比原版驚悚

跟風買「魷魚」鬼娃 她收實品嚇傻 網笑：比原版驚悚

熱門新聞

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

2021-10-27 22:34
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

2021-10-28 21:08
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

2021-10-27 15:48
瑪丹娜新照片模仿經典巨星被發現去世的模樣，招來抨擊。（取材自Instagram）

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

2021-10-30 23:27
北京野生動物園迎來眾多遊客。(中新社)

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

2021-10-23 22:18

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授

網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授