小男孩趴聖伯納犬背上玩 「又搓又揉」牠毫不掙扎

日本網友分享男孩與聖伯納犬的溫馨互動畫面，引起不少人的羨慕。圖擷自twitter

俗話說「狗是人類最要好的朋友」，最近一位日本 網友所分享的照片，更讓人再度體會到這件事。

根據日本媒體「eltha」報導，日本twitter網友「kishidog」最近分享一系列照片與影片，畫面中有位小男孩，正趴或騎在一隻大狗狗「聖伯納犬」身上遊玩。不只小男孩玩得開心，聖伯納犬也因為彷彿有人在幫忙按摩背部而感到舒適，兩者的互動非常溫馨。

kishidog本身畢業自獸醫系，並且在北海道札幌經營著一家愛犬咖啡 店。他們家飼養聖伯納犬長達34年，狗狗本身已經生到第四代了。去年又有6隻新的小狗誕生，讓他飼養起來非常辛苦，然而每次見到狗狗和人溫暖的互動，都讓他感到一切的努力值得。

許多網友紛紛表示「狗狗好大隻喔」、「原來札幌有這麼漂亮的狗狗咖啡店」、「真好啊，我也想這麼做」、「不管哪邊都好可愛喔」、「全身都感到幸福了」、「我是大人都好想試試」、「好尊喔」、「羨慕死了」、「好溫馴喔，我只養過小隻的，大隻的也很棒呢」、「小時候的憧憬呢」、「全人類的夢想」。