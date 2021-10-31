歡度萬聖節兼防疫 矽谷民宅蓋巨型水管「送糖果」

熱中過萬聖節的矽谷人家布置了像砲型的水管，準備從2樓窗戶送下糖果，做到保持社交距離，又能為街坊鄰居的孩子帶來歡樂氣氛。（中央社）

「小小蜘蛛爬水管」是首英文兒歌，有熱中萬聖節 的矽谷 居民在房子外牆布置蜘蛛，並設計了從陽台斜斜往下延伸到前院的砲型水管，用以滑送糖果，在防疫下兼顧歡樂過節。

外牆布滿了黑色、橘色的大型蜘蛛，陽台結滿白色蜘蛛網，這座充滿萬聖節元素的兩層樓房，位於舊金山灣區帕羅奧圖（Palo Alto）艾迪森（Addison）街，與「矽谷的誕生地」科技公司惠普（HP）1938年最初創業的車庫原址在同一條街。

這棟有著尖頂、都鐸式風格的房子，現在最顯眼的是從陽台到前院矮籬笆間的砲型銀色長水管，很容易讓人聯想到經典兒童歌謠「小小蜘蛛爬水管」（The Itsy Bitsy Spider），而水管由上往下的角度也很像溜滑梯。

位在北加州帕羅奧圖的艾迪森（Addison）街上一棟尖頂房子，在外牆妝點萬聖節黑色與橘色大蜘蛛，從陽台斜斜地往下延伸的水管讓人聯想到「小小蜘蛛爬水管」的英文兒歌。（中央社）

「水管是在社交隔離下安全滑送糖果的設計。」工作 人員告訴中央社記者，布置的點子由主人發想，交給他們執行。

美西時間30日傍晚，距離萬聖夜倒數計時，布置的工程氣氛熱烈地進行著。除了固定水管、上緊螺絲，工作人員並把水管出口外露的金屬部份用黑色膠帶包覆好，工班不時地把頭深入水管內做安全檢查，確定不會刮傷人們的頭或手。

同一條街上，橘色南瓜風布置的藍白漆色房子，門面也從二樓窗戶端，架了兩管由上往下、宛如砲型的水管，預期糖果從陽台滑到討糖孩子的手中時，會引爆笑聲。

美西時間30日工作人員為矽谷當地一棟房子妝點萬聖節氣氛，從陽台直下的水管布置，吸引路過的孩子們觀看。（中央社）

去年因為疫情紛擾，「敲門討糖吃」的傳統暫停。附近一位居民告訴中央社記者，同一條街布置萬聖節水管的房子都屬於同一位女主人，「用心布置為了能讓街坊鄰居的小孩子開心」。

萬聖節在當地，不只是給糖，更像是敦親睦鄰的活動。就在艾迪森街不遠處的威福利街（Waverley Street，暫譯）是蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前的住家，以及其他矽谷重要科技人士的家；每年萬聖節夜晚，附近就像「劇場」，各種布置、真人秀和包裝精美的巧克力糖果，吸引附近居民與觀光人潮。

疫後第一年的萬聖節，除了水管滑送糖果，也有人計畫「得來速」送糖等點子，在保持安全社交距離下，為節日留下回憶。