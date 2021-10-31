加拿大百年古堡見證首富沒落 今成萬聖節鬼屋

加拿大昔日首富1914年蓋的全國最大私人住宅—卡薩羅馬城堡（Casa Loma），在萬聖節期間搖身變成多倫多最熱門的「鬼屋」。（中央社）

萬聖節 到了，加拿大 昔日首富在1914年蓋的全國最大私人住宅卡薩羅馬城堡（Casa Loma），再次搖身變成多倫多最熱門的「萬聖節鬼屋」。

卡薩羅馬城堡不是一開始就是「萬聖節鬼屋」，但它的確蓋了沒多久，就毀了昔日那位加拿大首富一輩子累積的心血。

Casa Loma是西班牙語「山丘上的房子」，顧名思義，卡薩羅馬城堡這座著名地標，日日從高處俯看多倫多繁華百態。許多初到多倫多的人都曾在驚訝中得知，加拿大最大城多倫多市中心區，竟然藏著如此雄偉的仿中世紀城堡。

佩拉特爵士 財富有如當年馬斯克

卡薩羅馬城堡的第一位主人金融家佩拉特爵士（Sir Henry Mill Pellatt）曾是加拿大最有錢的人；他因投資鐵路和水力發電致富，擁有多倫多電力公司（Toronto Electric Light Company），為多倫多引進水力發電。

城堡建造時，佩拉特掌控的財富約占加拿大全國經濟力量的25%。若將他當時在加拿大呼風喚雨的程度想像成今日全球首富馬斯克（Elon Musk）或貝佐斯（Jeff Bezos），也不為過。

佩拉特不只有錢，還是個浪漫的寵妻丈夫。他建造這座夢想中的「山丘上的家」，是為了獻給他深愛的妻子瑪莉‧佩拉特（Mary Pellatt）；瑪莉是第一任加拿大女童軍總監。

家道中落 城堡獻愛妻卻無力維護

1911年，佩拉特禮聘多倫多知名建築師倫諾克斯（E. J. Lennox），大手筆耗資350萬加幣（今日幣值逾1億加幣），動用299名工人，花了近3年時間，於1914年造出城堡。城堡主建物面積達6011平方公尺，有98個房間。

然而，受到加拿大決定將自然資源全面收歸公有、加上第一次世界大戰爆發和經濟大蕭條的影響，佩拉特富可敵國的地位嚴重受挫；城堡不僅無法百分百完工，他和妻子瑪莉住進城堡不到10年，財力就無以為繼。幾近破產的佩拉特夫婦，1923年被迫搬出城堡。

1924年，佩拉特因繳不出政府大漲20倍的財產稅，城堡被市府沒收。同年4月，失去心愛家園的瑪莉心臟病突發過世。那年6月，報紙大幅報導了城堡所有值錢物件「跳樓大拍賣」的新聞。

現在的卡薩羅馬城堡是許多電影和電視愛用的拍攝地點，包括電影「X戰警」（X-Men）、「芝加哥」（Chicago）、超級英雄電視劇「泰坦」（Titens）等，都曾在當地拍攝。

走入美侖美奐、精雕細琢的城堡和莊園，頓生思古幽情，彷彿時光倒流。城堡動線設計處處巧思，幾個秘密通道可從房間壁爐兩側密門通往其他樓層，探訪起來趣味十足。

此外，卡薩羅馬城堡盤踞山丘，地理位置優越，逐階爬上通往城堡塔樓陡峭的螺旋式樓梯，即可擁有360度視野，俯看多倫多市天際線，風景絕美。除了是觀光勝地，也是舉辦婚禮的熱門場地。

加拿大昔日首富1914年蓋的全國最大私人住宅—卡薩羅馬城堡（Casa Loma），在萬聖節期間搖身變成多倫多最熱門的「鬼屋」。（取材自臉書）

幾度易主 現為多元娛樂空間

在嘆服卡薩羅馬城堡的美麗之餘，它背後的大時代歷史乃至幾度被迫「易主」的故事，難免讓人唏噓。

卡薩羅馬城堡1924年被市府沒收後，曾荒廢過數年。後來有記者為收集有關鬼魂和超自然現象的故事素材，在荒涼的城堡裡住了一晚後，決心站出來挽救這棟建築，服務性組織國際同濟會（Kiwanis Club）於是出面接手城堡經營權。

今日的卡薩羅馬城堡在2014年換手由「自由娛樂集團」（Liberty Entertainment Group）租下經營權。這家餐飲娛樂物業管理集團主張對卡薩羅馬城堡採取多角化經營，與過去幾十年同濟會的營運作法，明顯大不相同。

加拿大昔日首富1914年蓋的全國最大私人住宅—卡薩羅馬城堡（Casa Loma），在萬聖節期間搖身變成多倫多最熱門的「鬼屋」。（取材自臉書）

2015年，卡薩羅馬城堡首度推出時下最流行的「脫逃遊戲」（Escape Game），將充滿刺激的活動融入城堡深處，結合城堡曾在二戰期間被用來當做間諜情報研發基地的傳說，吸引年輕族群前來感受「另類城堡體驗」。

2016年起，卡薩羅馬城堡年年在10月萬聖節的傍晚，搖身變成假魍魎出沒的鬼屋，「恐怖傳說」（Legends of Horror）活動名聲也愈做愈大。隨著黑夜到來，整座城堡從花園到堡內隧道，隨處都有真人假扮的恐怖嚇人角色猛地現身，瞬間變成一個超大型黑暗劇場空間；城堡外牆則有3D投影，更添鬼魅氛圍。

與此同時，「自由娛樂集團」身為舉辦喜慶宴會高手，另將城堡內極富盛名的室內花園，改為高價位「藍血牛排館」（BlueBlood Steakhouse），訴求服務一應俱全，滿足各方需求。

這種種變化顯示的是一個百年古堡，在現代社會追求「永續生存」的大膽轉型過程。

談到經營卡薩羅馬城堡，自由娛樂集團總裁兼執行長唐納多（Nick Di Donato）這麼說：「能夠參與保存多倫多市標誌性傳統建築，以對的方式將它永久保存下來，我為此感到驕傲。」