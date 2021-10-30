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心肌梗塞後還能有性生活嗎？醫師：術後先等7天

記者林琮恩／綜合報導
醫師提醒，年輕型心梗患者，大多和過度抽菸有關。（本報資料照片）
醫師提醒，年輕型心梗患者，大多和過度抽菸有關。（本報資料照片）

心肌梗塞並非年長者才會發生。台灣台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領表示，年輕型心梗患者，大多和過度抽菸有關，且血管普遍瀰漫性阻塞，因此「一根菸都不能再抽」，以免再度心梗。心梗患者不分年齡，在出院前應評估可承受的運動強度，只要傷口不出血，可承受中等運動量無症狀者，七天後即可有性生活。

李文領指出，抽菸和低密度（壞）膽固醇過高都是心梗復發的危險因子，靠意志力戒菸不易成功，應透過戒菸門診和藥物介入，幫助成功戒菸。而有些人體質對飲食較敏感，只要一吃蛋，壞膽固醇就升高，建議患者應定期抽血檢驗，易敏感者一周不要吃超過兩顆蛋黃。

心梗後的運動也很重要，李文領說，術後規則進行心肺復健，可降低26%死亡率和18%再住院率，通常出院前會評估最大運動量和每分鐘氧氣代謝能力，訂出個別適合的運動強度，一般人運動最高心跳率為每分鐘「207-(年齡╳0.67)」次，心梗患者需打六至八折，以70歲心梗者為例，應落在每分鐘96～128次。運動項目可以是快走、慢跑、打太極拳等，但有感覺吃力，呼吸超過每分鐘35次以下，或胸悶心律不整、頭暈等問題就該立刻停止。

至於性生活，只要傷口不出血，評估可從事中強度運動無不適者，術後七天後即可嘿咻，但心肌受損嚴重者或是胸口痛就不適合。

持續服藥亦為心梗控制關鍵，李文領指出，只要規律服藥，即便心肌受損，存活率也很長，醫師會依病情開立保護心臟的血管收縮轉化酶抑制劑、降膽固醇和抗血小板藥物等處方，若出現低血壓、血便、腸胃不適等副作用，應請醫師調整處方，不可擅自停藥。

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