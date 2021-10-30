好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

美式賣場好市多 （Costco ）販售種類多元，除了有許多美食 品項廣為人知，不少品牌服飾也是消費者群起搶購的熱門商品。不過有人就指出，自己每次去好市多時都想挑選褲裝購買，然而賣場並未設置試衣間，讓他困惑「到底怎麼買？」引起網友熱烈討論，分享各自妙招。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，每次前往好市多購物時，經過服飾區都看到好幾件不錯的褲子，但是附近並沒有試衣間，沒辦法確認適合的尺寸，讓他只能空手而返，並好奇其他消費者的解決辦法。

隨後有經驗的網友們紛紛指出最佳方法，留言「員工說買三件尺寸，然後去廁所試穿後，不要的馬上退」、「最快就是結帳後立刻去廁所試穿，可以穿就沒事，不行就馬上退掉」、「記得多買不同尺寸，回家試完把不要的拿回來退」、「之前店員說服飾好像一年內都可退貨，所以就先買，不要的下次購物再順便退就好」；還有人則提到「現場有皮尺，可以跟服務人員借」、「之前問過那邊都有皮尺喔」。

事實上，根據好市多官網說明，由於試衣間需額外佔用空間及安排員工管理，為了使空間和人力配置都達到更有效的運用，好市多並未在賣場設立試衣間，但只要消費者對商品感到不滿意，基本上都能全額退費，因此若民眾買到尺寸不合的衣物，都可前往賣場會員部辦理退貨。