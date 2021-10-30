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瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

記者蘇詠智／即時報導
瑪丹娜新照片模仿經典巨星被發現去世的模樣，招來抨擊。（取材自Instagram）
瑪丹娜新照片模仿經典巨星被發現去世的模樣，招來抨擊。（取材自Instagram）

樂壇女王瑪丹娜打從初出道時就曾被形容是「新世代的瑪麗蓮夢露」，早期一些經典名曲MV都有致敬夢露著名造型的意圖，現在她年過60，還是沒辦法拋下夢露情結，幫「V雜誌」拍攝的最新系列照片，就有一張是仿照夢露被發現在自家床上香消玉殞時的模樣，讓網友看了大感不悅，紛紛罵她太不得體、實在對演藝圈前輩大不敬。

瑪丹娜在這張照片上背對鏡頭、躺在床上，左邊可以看到幾本書疊在桌子上。另外一張照片就可以很清楚看到那些書上、和旁邊的小桌子上面擺的是一堆藥瓶，分明就是在影射照片中人似有藥癮。而瑪麗蓮夢露的早逝一直被認為是服了過量的藥物，可能是自己尋短，也不排除他殺嫌疑，至今仍沒有定論。

瑪麗蓮夢露是永遠的性感女神。（路透資料照片）
瑪麗蓮夢露是永遠的性感女神。（路透資料照片）

網友認為這組照片不管是重現夢露去世的畫面，還是美化了自盡這件事，都非常不妥當，罵瑪丹娜噁心、讓大家不舒服，其中有人一針見血寫道：「她一直對夢露有種詭異的著迷。」攝影師承認靈感來自夢露去世前6周拍攝的照片集「The Last Sitting」，卻強調用意並不是在拷貝夢露，而想呈現被拍攝的人物能夠釋放出穿透攝影機的熱力，他想捕捉的是這種感覺。

瑪丹娜為雜誌拍了一系列新照片，卻因主題不妥被網友熱烈批評。（取材自Instagr...
瑪丹娜為雜誌拍了一系列新照片，卻因主題不妥被網友熱烈批評。（取材自Instagram）

瑪丹娜 攝影

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