對抗帕金森氏症 詹雅雯談後事瀟灑：不要告別式

詹雅雯鼓勵病友們一起勇敢。（圖：公視提供）

台語金曲歌后詹雅雯正努力對抗帕金森氏症，她上公視「36題愛上你」聊到自己確診後的心情，也鼓勵病友們「你們一定要接受，而你會活得更好」。

詹雅雯前後入圍 金曲獎10次，2008年以「人生公路」專輯獲得金曲最佳台語女歌手獎，整張專輯的製作都是在澎湖完成。她表示當年因離婚到澎湖療傷散心，卻在當地遇見她曾輔導過的女受刑人，她形容「她在廟宇學畫，村裡的阿桑知道也接受她的過往，還介紹兒子給她，就建立起家庭」，這段因緣際會令詹雅雯深有所感，因而創作出整張專輯。

詹雅雯勇敢面對疾病。（圖：公視提供）

詹雅雯因兒時的困頓，讓她在演藝圈積累出成就後，開始帶著信念行善，甚至還自己組志工團回饋社會，吳姍儒稱讚她是「慈善天后」，詹雅雯認為自己不敢接受這稱號，解釋行善的心情是「錢要跟大家分享才叫做錢，因為錢只是放在你口袋裡的紙；你分享了，它才是利益」。

今年初確診帕金森氏症，詹雅雯反倒在網路上更加活躍，並樂於與眾人溝通、對話，唐綺陽感嘆：「真的好像要奪走妳什麼的時候，妳的生命力就來了。」詹雅雯坦言：「病生這麼多了，我再不講的話，一猝死 那怎麼辦？」炎亞綸也好奇，對網路上酸她「生病炒新聞」的質疑，詹雅雯反問：「出道30年，我為什麼要在這一年才炒新聞？」同時也認為「如果你認為我（病情）是假的，我多麼希望是假的啊！謝謝你的祝福，你真是菩薩！」聽了她正向的回應，炎亞綸忍不住表示：「老實說，真正生病的是丟出這個問題的人。」

詹雅雯訴說抗病過程。（圖：公視提供）

詹雅雯沒有自怨自艾，「生病了，我還在家裡待著，那不是浪費生命嗎？」她透露，先前因病在台大醫院住院期間，被醫護人員「我們不希望病人把自己當病人」的道理所點醒，所以自己用實際作為鼓勵所有病友「你們一定要接受，而你會活得更好」。如今對生命的體悟更深，詹雅雯也對人生最後一刻如何走過已有想法，她說「我喜歡梔子花，其他什麼都不要」，認為不用辦告別式、不要有靈堂，只希望朋友們「去買一束梔子花，放在哪裡都好，我就覺得這芬芳的人生可以有一個很圓滿的結局」。

看似堅強的詹雅雯，聽到唐綺陽一句鼓勵的話「盡量活得比爸媽久」，忍不住當場落淚。她紅著眼眶說：「這原本是我最大的問題，但這個癥結我也放下了，我一直在掙扎要活得比父母久，但後來發現人的因緣……我連這個都要放下。」