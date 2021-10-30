45瓶美酒失竊 西國高檔餐廳「215年珍藏酒」也沒了

西班牙西南部一家高檔飯店的餐廳近日被兩名竊賊偷走45瓶美酒，其中一瓶甚至擁有215年歷史，價值高達35萬歐元（約40.6萬美元）。圖為酒窖示意圖。（路透）

西班牙西南部一家高檔飯店的餐廳近日被兩名竊賊偷走45瓶美酒，其中一瓶甚至擁有215年歷史，價值高達35萬歐元（約40.6萬美元）。

位在西班牙卡塞雷斯市的Atrio飯店擁有米其林二星級餐廳，老闆之一波羅（José Polo）表示，一對入住的男女會說英語，且給人的印象很高雅，兩人於27日凌晨前往餐廳用餐，過程中要求前台服務員去廚房拿更多食物過來，使得沒有人照看監視器影像，接著男子就潛入酒窖拿走45瓶酒。

這對男女當天退房並以信用卡 付款，然後帶著裝滿酒瓶的袋子離開。波羅說，沒有人發現任何異狀，他們偷走包括一瓶1806年滴金酒莊（Château d’Yquem）的葡萄酒以及至少6瓶19世紀羅曼尼．康帝酒莊（Romanée-Conti）的酒等。他說他沒有計算總損失價值，因為象徵價值更大，這些名酒都已有投保。

波羅認為，這對男女應該是為私人收藏家工作 ，因為這些酒瓶上面有獨一無二的編號，無法在公開市場上出售，否則就會立刻被鑑賞家發現。

卡塞雷斯警方發言人表示，他們已就此案進行調查，但無法透露更多細節。