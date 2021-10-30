7500人民幣賓士「標錯價」拒出貨 店家最後慘賠20萬

圖為全新第二代賓士GLA，非文中車輛。（本報資料照片）

中國 有一名男子在2019年時於網路平台以7500元人民幣(約1172美元)標下了一台「賓士GLA級」的二手車 ，並且完成付款，結果商家事後卻表示這款車沒有庫存，希望他退款，最後法院也判商家要付消費者近20萬人民幣(約3.1萬美元)，並且強制執行。

根據陸媒綜合報導，中國一名消費者劉勇(化名)，於2019年11月14日在網路平台上以7500元人民幣標下了一台「賓士GLA級2016款」的二手車，劉勇表示商家當時頁面顯示該車輛為「一口價」秒殺，價格為4000-7500元人民幣，最後劉勇以7500元人民幣標下，並且完成付款。

但標下車子後不久，商家客服就聯絡他表示「這款車不在售」、「已經沒有庫存了」，希望劉勇能退款，不過劉勇拒絕，並且在隨後幾天內多次催促商家發貨。

五天後，商家聯絡劉勇稱標下的賓士車由於後台系統原因標錯了價格，也表示該輛車已經售出所以無法正常交易，再次提出請劉勇申請退款，並表示可以給予100元人民幣的補償，但是劉勇不接受，因此雙方鬧上了法院。

近日成都中級人民法院也最此案最初最終判決，賣家被判賠償劉勇近20萬元人民幣，目前已經強制執行。